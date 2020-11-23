У Нью-Йорку в багатоквартирному будинку в Брукліні 22 листопада тривала вечірка на честь дня народження. Гості там влаштували стрілянину, внаслідок якої 1 людина загинула, а ще 6 отримали поранення.

Гостями вечірки були молоді людей, деякі навіть неповнолітні. Зокрема, постраждали люди у віці від 14 до 19 років, повідомляє The Independent.

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Що розповіли у поліції

Правоохоронці зазначили, що стрілянина відбулась в районі Східного Нью-Йорка. Внаслідок події поранення в ногу отримав 17-річний хлопець.

Вже приблизно о 23:15 того ж дня, 22 листопада, стріляти знову почали в районі Бедфорд-Стайвесант. Поліцейські з'ясували, що 2 події пов'язані між собою.

Загиблою виявилась 20-річна жінка. Її госпіталізували з пораненнями, однак вона померла в лікарні. Наразі правоохоронці розшукують підозрюваних у злочині.

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