На вечірці у Нью-Йорку влаштували стрілянину: є загиблі та поранені
У Нью-Йорку в багатоквартирному будинку в Брукліні 22 листопада тривала вечірка на честь дня народження. Гості там влаштували стрілянину, внаслідок якої 1 людина загинула, а ще 6 отримали поранення.
Гостями вечірки були молоді людей, деякі навіть неповнолітні. Зокрема, постраждали люди у віці від 14 до 19 років, повідомляє The Independent.
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Що розповіли у поліції
Правоохоронці зазначили, що стрілянина відбулась в районі Східного Нью-Йорка. Внаслідок події поранення в ногу отримав 17-річний хлопець.
Вже приблизно о 23:15 того ж дня, 22 листопада, стріляти знову почали в районі Бедфорд-Стайвесант. Поліцейські з'ясували, що 2 події пов'язані між собою.
Загиблою виявилась 20-річна жінка. Її госпіталізували з пораненнями, однак вона померла в лікарні. Наразі правоохоронці розшукують підозрюваних у злочині.
Останні стрілянини у США: коротко
- Стріляли і 21 листопада в американському штаті Небраска. Там чоловік відкрив вогонь по відвідувачах ресторану. Внаслідок дій зловмисника загинуло 2 людей, ще 2 отримали поранення.
- У торговому центрі Mayfair Mall 20 листопада також влаштували перестрілку. Це відбулось у американському штаті Вісконсин посеред дня. Відомо про щонайменше 5 постраждалих.
- Також у липні невідомий їздив на білому авто у Нью-Йорку та стріляв у людей. Він робив це впродовж 14 хвилин. Щонайменше 5 людей постраждали.
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