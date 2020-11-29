У столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі одночасно підірвали чотири 144-поверхові вежі, щоб звільнити місце для нових будівельних робіт у районі порту. Вибух потрапив до Книги рекордів Гіннеса, як найбезпечніший і найбільш контрольований у світі.

Раніше рекорд зі знесення найвищої будівлі належав місту Детройт у США. Про нового рекордсмена пише Khaleej Times.

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Комплекс Meena Plaza Towers, що складався із 4 хмарочосів, підірвали 27 листопада. Для того, щоб повністю знести будівлі знадобилося 10 секунд.

Операцію допомагав проводити Департамент цивільної оборони, поліція та підрозділи реагування на надзвичайні ситуації.

Будівлі розташовувалися в порту Міна. На момент проведення робіт усі ринки та магазини в цьому районі закрили. Знесення недобудованих веж є частиною другої фази проєкту з перепланування порту.

Це цікаво! Знесені вежі були недобудованими. Їх будівництво тягнулося з 2007 року. Спершу планувалося, що ці хмарочоси стануть найвищими у світі, проте будівництво згодом заморозили.

В ОАЕ вважають, що операція зі знесенням хмарочосів – підтвердження того, що в країні можуть виконувати такі небезпечні проєкти без загрози для людей та інших будівель.

Знесення хмарочосів Meena Plaza Towers: відео

Що буде замість них

Вежі знесли, аби звільнити місце для другого етапу масштабної реконструкції, яку розпочнуть у порту Міна Заєд.

За проєктом, тут мають побудувати низку нових магазинів, розважальні заклади, житлові комплекси, а також реконструювати старі ринки — овочевий, фруктовий, гуртовий.

Центральним місцем у цьому районі стане новий рибний ринок — його реконструкція вже триває. Планується, що він зробить місце ще привабливішим для нових покупців.