У Міністерстві юстиції розглядають різні шляхи вирішення питання з Окружним адмінсудом Києва. Одним з варіантів є притягнути одіозних суддів до дисциплінарної відповідальності.

Зробити це може Вища рада правосуддя, адже справа з суддями ОАСК зашкоджує репутації усієї системи. Про це заявив очільник Мін'юсту Денис Малюська в ефірі 24 каналу.

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Що планують робити з ОАСК

Малюська зазначив, що варіант з ліквідацією ОАСК, який пропонує суспільство, є непоганим, адже судді, зафіксовані на плівках, не повинні шкодити репутації усієї судової системи.

Довідка. Суддів ОАСК підозрюють у створенні злочинної організації. Вони перешкоджали роботі Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Ця справа отримала назву "плівки Вовка". Детальніше – читайте тут.

Втім, як він зазначив, в Окружному адмінсуді є ще й інші судді, які наразі ведуть понад 19 тисяч різних судових справ.

Якщо ми просто ліквідуємо ОАСК, то усі ці справи хтось має дослухати. Також варто додати, що не усі судді ОАСК є недоброчесними,

– заявив Малюська.

На його думку, це великий і дуже складний механізм, який займе певний час. Зважаючи на це, можливо йтиметься не про ліквідацію ОАСК, а про реорганізацію. Наприклад, його злиття з іншим судом.

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За словами міністра юстиції, Окружний адмінсуд – це великий орган, який у багатьох випадках захищає права громадян. Як зазначив Малюська, згідно з програмою МВФ, в ОАСК забирають ключові повноваження і передають їх до Верховного суду першої інстанції. Очільник Мін'юсту додав, що відповідний законопроєкт вже розробили й скоро він потрапить до Верховної Ради.

Ліквідація ОАСК: що відомо