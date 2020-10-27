В Окружному адмінсуді Києва підтвердили, що схвалили рішення про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Посадовця вилучили з реєстрів як керівника антикорупційного органу. Напередодні цю інформацію розповсюдили у ЗМІ.

Суд поновив на посаді колишнього керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Кареева, визнавши незаконним його звільнення. Про це повідомили у пресслужбі ОАСК. Перед тим інформацію підтвердив також суддя-спікер ОАСК Богдан Санін у фейсбуці.

До речі ОАСК схвалив рішення про звільнення Ситника і відкриття справи проти нього, – ЗМІ

У зв'язку із надходженням великої кількості запитів про окрему ухвалу щодо Директора НАБУ: не фейк,

– написав Санін

Окрема ухвала щодо Ситника: що відомо

Оскільки Карєєв подав позов, суд видав окрему ухвалу "про усунення причини порушення законодавства". Саме в цій ухвалі суд зобов'язав Мін'юст викреслити з Єдиного реєстру інформацію про Ситника як керівника НАБУ.

ОАСК прийняв ухвалу, опираючись на рішення КСУ. Раніше суд визнав незаконним указ п'ятого президента Петра Порошенка про призначення Ситника.

У суді зазначили, що Ситник втратив повноваження директора ще 28 серпня, відповідно до рішення КСУ. Додаткових рішень для підтвердження цього не потрібно.

Суд також направив у ДБР вказівку відкрити кримінальну справу . Вона стосується невиконання рішення КС Ситником, спроби незаконного захоплення влади, а також незаконного присвоєння владних повноважень.

. Вона стосується невиконання рішення КС Ситником, спроби незаконного захоплення влади, а також незаконного присвоєння владних повноважень. ОАСК дав Ситнику місяць, щоб виконати рішення та покинути пост.

До слова, наприкінці 2019 року НАБУ почало внутрішнє розслідування дій Карєєва щодо заволодіння майном компанії з агропромислової групи "Росток-Холдинг". Після цього співробітника НАБУ звільнили. Згодом Карєєв оскаржував звільнення в ОАСК.

Проте у жовтні посадовець подав клопотання, на підставі якого суд наказав звільнити Ситника.

Рішення суду про "неконституційне призначення" Ситника: коротко