Не фейк, – в ОАСК підтвердили інформацію про звільнення Ситника з НАБУ
В Окружному адмінсуді Києва підтвердили, що схвалили рішення про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Посадовця вилучили з реєстрів як керівника антикорупційного органу. Напередодні цю інформацію розповсюдили у ЗМІ.
Суд поновив на посаді колишнього керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Кареева, визнавши незаконним його звільнення. Про це повідомили у пресслужбі ОАСК. Перед тим інформацію підтвердив також суддя-спікер ОАСК Богдан Санін у фейсбуці.
До речі ОАСК схвалив рішення про звільнення Ситника і відкриття справи проти нього, – ЗМІ
У зв'язку із надходженням великої кількості запитів про окрему ухвалу щодо Директора НАБУ: не фейк,
– написав Санін
Окрема ухвала щодо Ситника: що відомо
- Оскільки Карєєв подав позов, суд видав окрему ухвалу "про усунення причини порушення законодавства". Саме в цій ухвалі суд зобов'язав Мін'юст викреслити з Єдиного реєстру інформацію про Ситника як керівника НАБУ.
- ОАСК прийняв ухвалу, опираючись на рішення КСУ. Раніше суд визнав незаконним указ п'ятого президента Петра Порошенка про призначення Ситника.
- У суді зазначили, що Ситник втратив повноваження директора ще 28 серпня, відповідно до рішення КСУ. Додаткових рішень для підтвердження цього не потрібно.
- Суд також направив у ДБР вказівку відкрити кримінальну справу. Вона стосується невиконання рішення КС Ситником, спроби незаконного захоплення влади, а також незаконного присвоєння владних повноважень.
- ОАСК дав Ситнику місяць, щоб виконати рішення та покинути пост.
До слова, наприкінці 2019 року НАБУ почало внутрішнє розслідування дій Карєєва щодо заволодіння майном компанії з агропромислової групи "Росток-Холдинг". Після цього співробітника НАБУ звільнили. Згодом Карєєв оскаржував звільнення в ОАСК.
Проте у жовтні посадовець подав клопотання, на підставі якого суд наказав звільнити Ситника.
Рішення суду про "неконституційне призначення" Ситника: коротко
- 28 серпня Конституційний Суд вирішив, що Порошенко перевищив свої повноваження, призначивши Ситника на посаду директора НАБУ, що належить до органів виконавчої влади.
- Однак в установі назвали рішення політично вмотивованим.
- Сам Ситник пов'язував таке рішення з тим, що Коломойський хоче його відставки через справи "Приватбанку" і "Укрнафти".
- Крім цього посадовець зауважував, що рішення про "неконституційне призначення" дає можливість для маніпуляцій.