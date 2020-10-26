Окружний адмінсуд Києва схвалив рішення про відсторонення від посади директора НАБУ Артема Ситника. Він дав вказівку Мін'юсту викреслити Ситника з реєстрів як керівника.

26 жовтня суд вирішив поновити на посаді колишнього керівника другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва, визнавши незаконним його звільнення. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

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Про яку ухвалу ОАСК мовиться

У межах позову Карєєва видали окрему ухвалу "про усунення причини та умов, що сприяють порушенню законодавства". В цій ухвалі суд зобов'язав Міністерство юстиції викреслити з Єдиного реєстру інформацію про Ситника як керівника НАБУ.

Підставою нібито є рішення Конституційного Суду, який визнав незаконним указ п'ятого президента Петра Порошенка про призначення Ситника.

Суд також постановив направити в ДБР вказівку відкрити кримінальну справу за невиконання рішення КС Ситником (стаття 382) і за спробу незаконного захоплення влади (стаття 109), а також незаконне присвоєння владних повноважень (стаття 353).

Наразі ні Ситник, ні НАБУ не коментували цю інформацію.

Що цьому передувало

Дані судового реєстру свідчать про те, що наприкінці 2019 року НАБУ почало внутрішнє розслідування дій Олександра Карєєва у справі про заволодіння майном компанії з агропромислової групи "Росток-Холдинг". Після результатів цього розслідування, у травні 2020 року, співробітника НАБУ звільнили.

У червні він оскаржив до ОАСК як своє звільнення, так і результати внутрішнього розслідування, вимагаючи повернути собі посаду.

У жовтні Карєєв також подав клопотання, на підставі якого Окружний адмінсуд і наказав звільнити Ситника.

Важливо! 28 серпня Конституційний Суд дійшов висновку, що п'ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади. У НАБУ та Ситника назвали рішення КСУ політично вмотивованим.



Дивіться інтерв'ю Артема Ситника 24 каналу щодо "неконституційного призначення".