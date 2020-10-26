ОАСК схвалив рішення про звільнення Ситника і відкриття справи проти нього, – ЗМІ
Окружний адмінсуд Києва схвалив рішення про відсторонення від посади директора НАБУ Артема Ситника. Він дав вказівку Мін'юсту викреслити Ситника з реєстрів як керівника.
26 жовтня суд вирішив поновити на посаді колишнього керівника другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва, визнавши незаконним його звільнення. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.
Цікаво Удар у відповідь: що задумало "вовче угрупування" проти Ситника
Про яку ухвалу ОАСК мовиться
- У межах позову Карєєва видали окрему ухвалу "про усунення причини та умов, що сприяють порушенню законодавства". В цій ухвалі суд зобов'язав Міністерство юстиції викреслити з Єдиного реєстру інформацію про Ситника як керівника НАБУ.
- Підставою нібито є рішення Конституційного Суду, який визнав незаконним указ п'ятого президента Петра Порошенка про призначення Ситника.
- Суд також постановив направити в ДБР вказівку відкрити кримінальну справу за невиконання рішення КС Ситником (стаття 382) і за спробу незаконного захоплення влади (стаття 109), а також незаконне присвоєння владних повноважень (стаття 353).
Наразі ні Ситник, ні НАБУ не коментували цю інформацію.
Що цьому передувало
- Дані судового реєстру свідчать про те, що наприкінці 2019 року НАБУ почало внутрішнє розслідування дій Олександра Карєєва у справі про заволодіння майном компанії з агропромислової групи "Росток-Холдинг". Після результатів цього розслідування, у травні 2020 року, співробітника НАБУ звільнили.
- У червні він оскаржив до ОАСК як своє звільнення, так і результати внутрішнього розслідування, вимагаючи повернути собі посаду.
- У жовтні Карєєв також подав клопотання, на підставі якого Окружний адмінсуд і наказав звільнити Ситника.