ОАСК відкрив кримінальне провадження через звільнення Бабікова з ДБР
Окружний адміністративний суд Києва відкрив кримінальне провадження у справі за позовом Олександра Бабікова до Державного бюро розслідувань. Посадовець вимагає, аби суд визнав його звільнення з установи протиправним.
Бабіков вимагає, аби його поновили на посаді першого заступника директора ДБР. Про це 20 листопада повідомили у пресслужбі Окружного адмінсуду Києва.
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Зауважимо, ексзаступник директора також вимагає, аби суд стягнути з ДБР середній заробіток за час вимушеного прогулу.
Головне про звільнення Бабікова
- ЗМІ повідомляли, що 30 жовтня виконувач обов'язків глави ДБР Олексій Сухачов підписав наказ про звільнення Бабікова. Однак чиновник не ознайомив із своїх рішення заступника.
- Причиною для звільнення нібито став конфлікт інтересів через роботу в адвокатському об'єднані Aver Lex.
- Сам Бабіков переконував, що має документи, які це спростовують.
- Водночас чиновник казав, що залишиться першим заступником ДБР, оскільки документу про звільнення він не бачив.
- Додамо, що раніше Aver Lex захищало інтереси експрезидента-втікача Віктора Януковича.
- ЗМІ також припускали, що проблеми Бабікова у ДБР розпочалися через його активність у справі російських вагнерівців у Білорусі.
Хто такий Олександр Бабіков?Перед тим ЗМІ повідомляли, що Бабіков, ймовірно, стане наступником Ірини Венедіктової в ДБР. Однак цього не сталося і в січні його признали першим заступником керівника. Причиною могло стати те, що, за даними ВАКС, у Бабікова є конфлікт інтересів через справи Майдану й роботу на Віктора Януковича.
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