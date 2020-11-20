Окружний адміністративний суд Києва відкрив кримінальне провадження у справі за позовом Олександра Бабікова до Державного бюро розслідувань. Посадовець вимагає, аби суд визнав його звільнення з установи протиправним.

Бабіков вимагає, аби його поновили на посаді першого заступника директора ДБР. Про це 20 листопада повідомили у пресслужбі Окружного адмінсуду Києва.

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Зауважимо, ексзаступник директора також вимагає, аби суд стягнути з ДБР середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Головне про звільнення Бабікова

ЗМІ повідомляли, що 30 жовтня виконувач обов'язків глави ДБР Олексій Сухачов підписав наказ про звільнення Бабікова. Однак чиновник не ознайомив із своїх рішення заступника.

Причиною для звільнення нібито став конфлікт інтересів через роботу в адвокатському об'єднані Aver Lex.

Сам Бабіков переконував, що має документи, які це спростовують.

Водночас чиновник казав, що залишиться першим заступником ДБР, оскільки документу про звільнення він не бачив.

Додамо, що раніше Aver Lex захищало інтереси експрезидента-втікача Віктора Януковича.

ЗМІ також припускали, що проблеми Бабікова у ДБР розпочалися через його активність у справі російських вагнерівців у Білорусі.