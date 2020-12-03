Колишній президент Сполучених штатів Америки Барак Обама закликав активістів не використовувати суперечливі слогани. А саме про "скасування фінансування поліції".

Він вважає, що це не допоможе у втіленні реальних реформ у країні. Про це Обама сказав під час виступу політичного шоу, мовиться у ВВС.

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Це гасло звучить англійською як "defund the police" – не фінансуйте поліцію", або ж лунають і такі – "fund people not police" – фінансуйте людей, а не поліцію. Обама закликав не використовувати його.

"Якщо ви вірите, як і я, що ми повинні реформувати систему правосуддя й зробити її неупередженою та справедливою для кожного, то припускаю, що використання хитких лозунгів на кшталт "скасуйте фінансування поліції" одразу позбавляє вас великої аудиторії прихильників", – Обама.

Що він пропонує

Натомість Обама закликав молодих активістів-демократів та прихильників руху Black Lives Matter наголошувати на тому, що є потреба реформувати поліцію. На думку колишнього президента США, така зміна риторики притягне до себе більше прихильників.



Слогани протестувальників / Фото Getty Images

Що кажуть протестувальники

Як йдеться у повідомленні, такі коментарі Обами одразу викликали невдоволення у частини лівих та радикально налаштованих демократів.

Довідка. Гасло "Defund the police" стало популярним під час масових протестів руху Black Lives Matter. Вони почалися у США після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда, коли його затримала поліція.