Обама привітав Байдена і попередив про труднощі у Білому домі
На президентських виборах у США перемогу здобув кандидат від демократів Джо Байден. Колишній американський лідер Барак Обама вже привітав нового очільника держави та попередив про виклики, які чекатимуть на нового президента.
Що сказав Обама
У Байдена є всі необхідні якості, які потрібні президенту. Однак у Білому домі на нього чекатимуть певні виклики. Про це Обама написав на своїй сторінці у твіттері.
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Увійшовши в Білий дім він (Байден – 24 канал) зіткнеться з надзвичайними проблемами, з якими ніколи не стикався майбутній президент: пандемія, несправедливі економіка і система правосуддя, демократія, яка перебуває під загрозою, і небезпечний клімат,
– наголосив Обама.
Водночас, за словами колишнього президента, він та його дружина Мішель Обама з нетерпінням чекають на можливість допомогти майбутньому президенту та першій леді.
Вибори у США: головне
- У виборах президента США взяла участь рекордна кількість американців.
- За результатами від колегій виборників у 44 штатах й окрузі Колумбія переміг демократ Байден. Він отримав 273 голоси.
- Незгідний з результатами голосування Дональд Трамп подаватиме судові позови. Зауважимо, він набрав 214 голосів.
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