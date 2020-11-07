На президентських виборах у США перемогу здобув кандидат від демократів Джо Байден. Колишній американський лідер Барак Обама вже привітав нового очільника держави та попередив про виклики, які чекатимуть на нового президента.

Що сказав Обама

У Байдена є всі необхідні якості, які потрібні президенту. Однак у Білому домі на нього чекатимуть певні виклики. Про це Обама написав на своїй сторінці у твіттері.

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Увійшовши в Білий дім він (Байден – 24 канал) зіткнеться з надзвичайними проблемами, з якими ніколи не стикався майбутній президент: пандемія, несправедливі економіка і система правосуддя, демократія, яка перебуває під загрозою, і небезпечний клімат,

– наголосив Обама.

Водночас, за словами колишнього президента, він та його дружина Мішель Обама з нетерпінням чекають на можливість допомогти майбутньому президенту та першій леді.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y — Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020

Вибори у США: головне

У виборах президента США взяла участь рекордна кількість американців.

За результатами від колегій виборників у 44 штатах й окрузі Колумбія переміг демократ Байден. Він отримав 273 голоси.

Незгідний з результатами голосування Дональд Трамп подаватиме судові позови. Зауважимо, він набрав 214 голосів.



Результати виборів у США / Інфографіка 24 каналу