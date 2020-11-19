Експрезидент США Барак Обама розкритикував президента Росії Володимира Путіна та саму країну. На його думку, Путін "поставив жагу влади вище за совість".

Таку думку він висловив у своїй новій книзі "Земля обітована". Обама наголосив, що російський уряд йому нагадував "кримінальний синдикат", Росія була страшною, а Кремль – як мафія, повідомляє Radio Free Europe/Radio Liberty.

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"Корумпований бос"

У книзі він зазначив, що Путін нагадував йому сучасну версію тих "корумпованих політичних босів", які керували містами США в кінці XIX і на початку XX століть. за його словами, для таких політиків кумівство і хабарництво були "законними інструментами обміну".

За словами Обами, Путін збудував країну такою, щоб її боялися, але не наслідували – важко уявити, щоб жителі країн, які розвиваються, дивилися на Москву як на взірець. Варто відзначити, що в Обами були дуже напружені відносини з Путіним.

Перша зустріч Обами та Путіна

Обама пригадав і свою першу зустріч з Путіним. Вона відбулась у липні 2009 року на дачі президента Росії, яка розташована поблизу Москви. Путін тоді ще був прем'єр-міністром в адміністрації Дмитра Медведєва.

Здався фізично нічим не примітним, низьким і компактним, зі статурою борця,

– описав Обама Путіна.

Також Обама зауважив, що у Путіна є схильність "влаштовувати собі фотосесії в стилі "мачо", фотографуючись без сорочки верхи на коні". На думку Обами, він робить це з "вибагливістю, характерною підліткам в інстаграмі



Володимир Путін / Фото newsler

Монолог Путіна

Експрезидент Америки наголосив, що Путін влаштовував яскравий і нескінченний монолог під час першої зустрічі. Він в деталях описував всі російські образи на США за останні 20 років включно з розширенням НАТО й вторгненням в Ірак.

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Водночас Дмитро Медведєв пише більш прихильно. Обама зазначив, Медведєв нібито не вірив у всі байки Кремля й з більшим ентузіазмом ставився до перезавантаження відносин.

Що Обама написав про Медведєва

Обама зауважив, що у нього й Медведєва було кілька спільних рис:

вивчали юридичну справу, перш ніж завели сім'ї;

їм допомагали старші політики.

Обама сказав, що Медведєв був "заможним чоловіком" і використав свої політичні зв'язки для заволодіння великою деревообробною компанією у 1990-х роках. Саме тоді стандарти життя в Росії сильно падали.



Барак Обама та Дмитро Медведєв / Фото fitzroymag

Обама пригадав, що він і Медведєв майже не говорили про політику, коли вечеряли на дачі в 2009 році. Тоді Світлана Медведєва, дружина президента Росії, говорила про їхнього сина Іллю. Вона розповідала, що робота чоловіка на посаді президента створює соціальний тиск на сина, а тому краще, аби він вчився за кордоном.

Я був шокований, наскільки простим був той вечір. За виключенням присутності перекладача, який сидів окремо за нами, поки ми їли, це можна було б порівняти зі звичайною вечерею в заможному американському передмісті,

– написав Обама.

Також Обама у книзі критикував свого попередника, президента Джорджа Буша-молодшого. Він зауважив, що той був надто м'яким до Путіна.