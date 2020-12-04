Президент Володимир Зеленський звернувся до жителів свого рідного Кривого Рогу з проханням прийти на вибори 6 грудня. Там відбуватиметься 2 тур місцевих виборів, в якому позмагаються кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і представник ОПЗЖ Костянтин Павлов.

Так, президент записав відеозвернення, адресоване жителям Кривого Рогу. Він наголосив: не має права ні за кого агітувати, але вважає криворіжців "розумними людьми, які самі все знають". Ролик поширили на офіційній сторінці Офісу Президента у фейсбуці.

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Дорогі земляки, рідний Кривий Ріг, думаю всі ви погодитесь: якщо тобі пощастило народитися там, де зливаються Інгулець та Саксагань, неважливо, яке місце проживання зараз у твоєму паспорті, бо у твоєму серці завжди будуть 2 рідних слова – Кривий Ріг,

– сказав глава держави.

Він додав, що це місто його загартувало та збагатило, подарувало йому шкільні та студентські роки, дружину, друзів. Зеленський зазначив: у його рідному місті поховані його предки, живуть батьки, там народилась його донька.

"Мене завжди хвилює майбутнє рідного Кривого Рогу, в якому б куточку України я не перебував і в якому б статусі не перебував. Цієї неділі, 6 грудня, відбудеться другий тур виборів міського голови. Дуже прошу вас серйозно поставитись до цього вибору, не лінуватись, прийти на дільниці та обрати мера, на якого давно заслуговує місто. Давайте у цей день зробимо рекордну явку по Україні, нехай у цей день це буде символічна для нас усіх цифра – 95", – сказав президент.

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