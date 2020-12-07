Кремль приховав деталі розмови канцлерки Німеччини Ангели Меркель та президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, те, що однією з тем було отруєння опозиціонера Олексія Навального.

У Росії стверджували, що лідери обговорювали інші актуальні теми. Однак в офіційному повідомленні про Навального не йшлось. Про цю деталь розповіли в уряді Німеччини, повідомляє ТАСС.

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Що відомо про розмову Путіна та Меркель

Очільники країн провели телефонну розмову, де говорили про Україну. Зокрема, що нібито перемир'я на Донбасі цілком дотримується.

Також Меркель з Путіним обговорили виконання мінських домовленостей. Також лідери держав підтвердили наміри продовжити спільну роботу в нормандському форматі.

Серед інших тем були вакцина проти коронавірусу та ситуація в Нагірному Карабасі.

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Зверніть увагу! Навального отруїли "Новачком" у серпні. Через важкий стан політика госпіталізували до берлінської клініки "Шаріте". Наразі опозиціонер почувається добре, він проходить реабілітацію у Німеччині. Однак до Росії планує повернутись.

Детальніше про отруєння Навального – читайте за посиланням.