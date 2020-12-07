Обговорювали отруєння Навального: Кремль приховав деталі розмови Путіна та Меркель
Кремль приховав деталі розмови канцлерки Німеччини Ангели Меркель та президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, те, що однією з тем було отруєння опозиціонера Олексія Навального.
У Росії стверджували, що лідери обговорювали інші актуальні теми. Однак в офіційному повідомленні про Навального не йшлось. Про цю деталь розповіли в уряді Німеччини, повідомляє ТАСС.
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Що відомо про розмову Путіна та Меркель
- Очільники країн провели телефонну розмову, де говорили про Україну. Зокрема, що нібито перемир'я на Донбасі цілком дотримується.
- Також Меркель з Путіним обговорили виконання мінських домовленостей. Також лідери держав підтвердили наміри продовжити спільну роботу в нормандському форматі.
- Серед інших тем були вакцина проти коронавірусу та ситуація в Нагірному Карабасі.
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