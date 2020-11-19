Прем'єр Денис Шмигаль 19 листопада провів ще одну нараду з мерами українських міст. Очільник уряду закликав міських голів дотримуватися карантину вихідного дня, адже це єдина альтернатива абсолютному локдауну.

У зустрічі також взяли участь керівники МОЗ України та представники інших міністерств. Про це повідомив Урядовий портал.

Зауважте У ВООЗ назвали умову, за якої локдауну можна уникнути

Шмигаль наголосив, що кожен з учасників зустрічі є відповідальним за людські життя.

Нам потрібно спільно нести цю відповідальність, обмінюватися конструктивними порадами та пропозиціями, щоб разом знайти вихід із ситуації, що склалася,

– зауважив прем'єр.

Що ще сказав Шмигаль

У випадку погіршення ситуації з коронавірусом карантинні обмеження можуть посилити.

Уряд не хоче запроваджувати повний локдаун (як це було навесні).

Кабмін готовий прислухатися до порад місцевої влади щодо посилення карантину.

Уряд передав до місцевих бюджетів черговий транш у розмірі 870 мільйонів гривень. За ці гроші лікарні мають забезпечити киснем.

Міські голови мають налагодити процес маршрутизації хворих на коронавірус до місцевих лікарень.

Зверніть увагу! 19 листопада в Україні зафіксували рекордну кількість заражених коронавірусом. За добу 18 листопада COVID-19 підтвердили у 13 357 людей. Детальніше читайте тут.