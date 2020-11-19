Обговорили посилення карантину: Шмигаль провів нараду з мерами міст
Прем'єр Денис Шмигаль 19 листопада провів ще одну нараду з мерами українських міст. Очільник уряду закликав міських голів дотримуватися карантину вихідного дня, адже це єдина альтернатива абсолютному локдауну.
У зустрічі також взяли участь керівники МОЗ України та представники інших міністерств. Про це повідомив Урядовий портал.
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Шмигаль наголосив, що кожен з учасників зустрічі є відповідальним за людські життя.
Нам потрібно спільно нести цю відповідальність, обмінюватися конструктивними порадами та пропозиціями, щоб разом знайти вихід із ситуації, що склалася,
– зауважив прем'єр.
Що ще сказав Шмигаль
- У випадку погіршення ситуації з коронавірусом карантинні обмеження можуть посилити.
- Уряд не хоче запроваджувати повний локдаун (як це було навесні).
- Кабмін готовий прислухатися до порад місцевої влади щодо посилення карантину.
- Уряд передав до місцевих бюджетів черговий транш у розмірі 870 мільйонів гривень. За ці гроші лікарні мають забезпечити киснем.
- Міські голови мають налагодити процес маршрутизації хворих на коронавірус до місцевих лікарень.
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