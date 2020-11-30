Представники громадських організацій запропонували своє бачення ліквідації конституційної кризи. Тож вважають, що треба вибирати суддів на конкурсній основі.

Про переваги та недоліки такої пропозиції – розповіла нардепка зі "Слуги народу" Ольга Совгиря в ефірі 24 каналу. Вона також пояснила теперішню ситуацію навколо е-декларування та чому блокувати діяльність КСУ не хочуть.

Важливо Коли Венеціанська комісія прийме рішення щодо КСУ: дата

Формування складу КСУ

Як це працює зараз: президент, Верховна Рада та з’їзд суддів України призначають до КСУ по 6 суддів. Представники громадськості ж пропонують забрати цю функцію та передати її спеціальній кваліфікаційній комісії. Саме ця комісія має обирати майбутніх членів Конституційного суду України.

На думку нардепки, попри те, що ця пропозиція може здаватись привабливою, вона має суттєві вади:

Щоби запровадити таку модель, треба внести зміни до Конституції України. Так, забрати повноваження у ВР, президента та суддів призначати кандидатів на ці посади. Це може негативно позначитись на балансі гілок влади.

Так, забрати повноваження у ВР, президента та суддів призначати кандидатів на ці посади. Це може негативно позначитись на балансі гілок влади. У цю комісію пропонують включити іноземних експертів. Хоча вже є рішення КСУ про те, що участь міжнародних фахівців суперечить Конституції України. Це право політичне й належить виключно громадянам України.

Про недостовірне декларування

Цього тижня в Раді мають розблокувати відповідальність за недостовірне декларування, але головна причина цієї кризи – КСУ – залишається. Втім, за словами депутатки, блокувати роботу Конституційного Суду не планують.

Є вже напрацьовані певні пропозиції. Але ми не ставимо перед собою завдання – блокувати діяльність КСУ. А сама криза виникла через неврегульовану діяльність суддів. Зараз вона регулюється регламентом,

– сказала Совгиря.

У Раді ж пропонують, щоби діяльність КСУ регулювалась законом. Глобальних заперечень у робочій групі немає.