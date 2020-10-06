"Їб*ти, як тупих свиней": експрокурор Тернопільщини Петришин отримає посаду в Спецпрокуратурі
Колишній прокурор Тернопільської області Микола Петришин стане заступником очільника Спеціалізованої прокуратури у військовій сфері. Петришина звільнили з попередньої посади за декілька днів після призначення. А причиною став скандал – він у стані сп’яніння погрожував підлеглим.
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Про те, що Петришин стане заступником голови САП у військовій сфері, повідомляє "Центр протидії корупції".
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У ЦПК нагадали, що експрокурор відзначав своє призначення банкетом. І під час заходу змушував підлеглих обіцяти "виконувати будь-які накази". А якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "їб*ти як, тупих свиней".
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Основне про звільнення Петришина з посади прокурора Тернопільщини
- Його призначили на цю посаду 14 вересня.
- І у перший же день він влаштував гучний бенкет, у стані сп’яніння погрожував і лаяв своїх підлеглих.
- За словами адвоката Романа Маселка, на вечірці був присутнім зампрокурора Олександр Божко. Той сказав Петришину, що він поводиться неприпустимо та покинув кабінет. Опісля Божко повідомив про інцидент генпрокурорку України Ірину Венедіктову.
- 16 вересня у Києві відбулося засідання дисциплінарної комісії Генпрокуратури України,на якому Петришину порекомендували піти у відставку.
- 17 вересня його звільнили з посади прокурора Тернопільської області.
- Офіційна причина звільнення – непорозуміння з колегами, а неформальна – алковечірка на робочому місці та неприпустима поведінка щодо підлеглих.
- Сам колишній чиновник каже, що жодного банкету не влаштовував і на роботі "не бухав". Водночас він переконує, що під час перевірки інспекція нібито не побачила слідів вечірки в його кабінеті.