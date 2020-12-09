Обіцяють провести лікнеп: Міноборони запросило Бутусова на співбесіду
У Міністерстві оборони України запросили журналіста Юрія Бутусова на співбесіду щодо працевлаштування у структурі. У відомстві пообіцяли ознайомити його з переліком посад.
З Бутусовим поспілкуються на предмет відповідності його професійних компетенцій вимогам ймовірних посад. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
До теми Міноборони публічно запропонувало посаду журналісту-розслідувачу Бутусову
Співбесіда має відбутись 10 грудня. Журналіста ознаймлять з переліком запропонованих посад.
У міністерстві зазначили, що серед чеснот кандидата мають бути чесність та налаштованість на конструктив. Крім того, у структурі заперечили, що не зв'язувались з Бутусовим. За словами пресслужби Міноборони, розслідувачу залишили телефон уповноваженої особи.
Бутусову пообіцяли лікнеп
Також у відомстві відреагували на пост журналіста про нерозуміння меж та змісту функціональних обов’язків посад. Тому, зазначили, що проведуть Бутусову стислий "лікнеп" і "пояснять різницю між Міноборони та Генштабом".
Що таке лікнеп?Лікнеп має кілька значень. Основне – це ліквідація неписьменності. Так називалась програма, яку проводили серед дорослого населення в СРСР.
Що цьому передувало
- Раніше Міноборони публічно запропонувало Бутусову посаду у відомстві.
- Журналіст заявив, що приймає цю пропозицію та запропонував свою програму.
- До слова, Бутусов відомий своїми розслідуваннями про діяльність Міноборони та Укроборонпрому.
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