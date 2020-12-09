У Міністерстві оборони України запросили журналіста Юрія Бутусова на співбесіду щодо працевлаштування у структурі. У відомстві пообіцяли ознайомити його з переліком посад.

З Бутусовим поспілкуються на предмет відповідності його професійних компетенцій вимогам ймовірних посад. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

До теми Міноборони публічно запропонувало посаду журналісту-розслідувачу Бутусову

Співбесіда має відбутись 10 грудня. Журналіста ознаймлять з переліком запропонованих посад.

У міністерстві зазначили, що серед чеснот кандидата мають бути чесність та налаштованість на конструктив. Крім того, у структурі заперечили, що не зв'язувались з Бутусовим. За словами пресслужби Міноборони, розслідувачу залишили телефон уповноваженої особи.

Бутусову пообіцяли лікнеп

Також у відомстві відреагували на пост журналіста про нерозуміння меж та змісту функціональних обов’язків посад. Тому, зазначили, що проведуть Бутусову стислий "лікнеп" і "пояснять різницю між Міноборони та Генштабом".

Що таке лікнеп? Лікнеп має кілька значень. Основне – це ліквідація неписьменності. Так називалась програма, яку проводили серед дорослого населення в СРСР.

Що цьому передувало