Медіація – це врегулювання конфлікту за участі третьої особи – медіатора. Це чудовий та дешевий спосіб, який допоможе розв'язати суперечку без суду, а особливо в Україні.

Які переваги та як до цього ставляться в Україні – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Переваги медіації

Що цікаво, медіатор – це людина, яка має бути нейтральною і не представляти інтереси жодної зі сторін конфлікту. Утім на сьогодні це надто популярна практика в Україні, але може стати достатньо корисною. Адже у нас часто судові рішення не виконуються. А медіація – швидка й дешевша.

"Точно медіація розвантажить суди. Точно дасть змогу багатьом вирішити їхні конфлікти набагато швидше, тому що в судах, це зазвичай роки. Водночас ті, хто все-таки залишаються в судах, вони матимуть змогу завершити їх справу швидше, тому що у суддів елементарно з'явиться трошечки більше часу", – пояснила медіаторка Ірина Гадецька.

Наскільки це законно

На сьогодні медіаторство в Україні не регулюється жодним законом. Лише у 2020 році Верховна Рада проголосувала такий законопроєкт у першому читанні.

Він є рамковий, там є загальні визначення термінів "медіація", "медіатор" і так далі. Держава згідно з законопроєктом, не має права втручатись в діяльність медіаторів, не веде жодних реєстрів, не проводить ніяких перевірок діяльності медіаторів,

– зазначив адвокат Олег Горецький.

Попри те, що закону поки немає, користуватися послугами медіаторів можна і зараз.

Медіація у світі

Медіація популярна у США та Європейському союзі. За словами адвоката Олега Горецького, в Сполучених Штатах, суд зобов'язаний давати сторонам можливість в досудовому порядку врегулювати конфлікт.

Загалом, в західних країнах тенденція вже йде до того, що вирішення конфлікту через суд – це останній спосіб, до якого звертаються учасники конфлікту.