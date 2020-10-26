У десятках міст Польщі, попри карантинні обмеження, 25 жовтня відбулися масові протести проти рішення Конституційного трибуналу щодо обмеження абортів. Четвертий день поспіль тисячі людей продовжують виходити на вулиці.

Акції пройшли по всій Польщі

Протестувальники 25 жовтня збиралися біля партійних офісів правлячої партії "Право і Справедливість", а також біля римо-католицьких костелів, повідомляє Newsweek.

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У Варшаві кілька тисяч людей протестували поблизу митрополичої курії, згодом біля офісу католицької фундації "Ordo Iuris", яка ініціювала обмеження абортів. Приходили люди і до президентського палацу. Учасники акції кричали "Моє тіло – моя справа", "Думаю, відчуваю, вирішую", "Свобода, рівність, аборт – на вимогу" .

Загалом протести відбуваються під лозунгами: "Це – війна", "Революція є жінкою", "Пекло жінок".

У багатьох інших містах протестувальники збиралися біля костелів і навіть в середині культових споруд. Акції пройшли у Ґдині, Ґданську, Сопоті, Познані, Кракові, Торуні, Катовіце та інших містах.

Сутичок та штрафів не уникнули

Не обійшлося і без сутичок з поліцією, а також з представниками молодіжних націоналістичних організацій.

Голова Конференції єпископату Польщі Станіслав Гондецький закликав демонстрантів висловлювати свій протест у межах закону.

Під час протестів правоохоронці через гучномовці просили людей розійтися, адже у країні заборонили масові зібрання у понад п'ять людей. На сотні протестувальників наклали штрафи.

До слова, на протести поки що не реагують ані президент Анджей Дуда, ані глава уряду Матеуш Моравецький.

Протести 25 жовтня у містах Польщі: Фото з твіттера

Зверніть увагу У Польщі суд визнав незаконними аборти у випадку загрози для життя дитини

Коротко про заборону Констиційного трибуналу

Він визнав аборти незаконними навіть у тому випадку, коли існує загроза життю дитини. Трибунал наголосив, що кожна людина, навіть ненароджена, має право жити.