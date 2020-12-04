Кіпр впускатиме вакцинованих туристів без тесту на коронавірус
Влада Кіпру дозволить туристам, які вакцинувалися від коронавірусу, відвідувати країну без проходження тестування. Це відчутно спростить подорожі у 2021 році для тих, хто скористається вакциною.
Запропоновані зміни щодо режиму в'їзду для вакцинованих туристів міністр транспорту Яніс Каруссос представив у плані, що набуде чинності з 1 березня 2021 року. Про це повідомляє видання Cyprus Mail.
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Очікується, що з весни наступного року негативні тести на коронавірус стануть не обов'язковими для в'їзду на Кіпр. Їх зможе замінити вакцинація від коронавірусу.
До слова, цю історію активно використовують західні ЗМІ. Вони показують приклад, наскільки простішим може стати життя в умовах, коли вакцини від коронавірусу будуть у вільному доступі.
Який зараз режим в'їзду на Кіпр:
- Наразі Кіпр поділив усі держави на 3 групи – А, B, C. Тут група А – це ті держави, де низький рівень захворювання на коронавірус. Громадяни цих держав можуть їздити на острів безперешкодно, якщо в останні 14 днів не перебували в країнах з вищим рівнем поширення коронавірусу.
- Група В саме й передбачає довідки про попереднє тестування. Це країни з середнім поширенням хвороби, а пройти тестування потрібно не більш як за 72 години до вильоту на Кіпр.
- Україна належить до групи С – високий рівень поширення коронавірусу. Українці можуть їздити туди, якщо одружені з громадянами Кіпру, є їхніми дітьми чи мають посвідку на проживання. Тест за 72 години до вильоту – теж обов'язковий.
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