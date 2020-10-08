Обмін полоненими: кого визволятиме від окупантів ТКГ – відповідь Єрмака
Тристороння контактна група домовлятиметься про звільнення з ОРДЛО тільки тих, хто воював за Україну або політичних в'язнів. Іншими категоріями громадян опікуватиметься Офіс омбудсмена.
До списків потрапляли люди, що не пов'язані з війною
Як зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, першочергово звільняли моряків та відомих політв'язнів. Згодом у списки потрапляли не лише люди, про яких інформувала СБУ, а також зі сторони Офісу омбудсмена. Про це очільник ОПУ сказав під час дискусії у Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House, інформує Інтерфакс-Україна.
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Таким чином, під час другого-третього обміну звільнені були кілька осіб, ув'язнені на окупованій території за злочини, не пов'язані з війною.
Сьогодні ці два шляхи розділені. Усе, що відбувається у мінській групі, стосується лише наших військових, тільки людей, які перебувають на непідконтрольній території в результаті своєї проукраїнської позиції,
– зазначив Єрмак.
У нових списках попередньо – близько 100 осіб
Бранцями, які не потрапили у названі категорії, займатиметься Офіс омбудсмена.
За словами Єрмака, українська сторона уже передала списки на звільнення. У перелік потрапили близько 100 бранців. Наразі Київ чекає на підтвердження.