З моменту завершення саміту нормандської четвірки в Парижі у 2019 році минув рік. Тоді влада запевняла, що впродовж коротких термінів відбудуться зміни. Однак українські захисники ще досі гинуть, а обмін полоненими "завис у повітрі".

Росія змінила тактику щодо України на більш гнучку, але не свої позиції. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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На думку аналітиків, Росія використовує обмін полоненими як своєрідний інструмент, щоб торгуватися з Україною за політичні поступки.

Ми маємо розуміти, що обміну всіх на всіх і близько до того, як прописано в підсумках паризького саміту, не буде,

– заявила аналітикиня Марія Золкіна.

На окупованих територіях росіянам ніколи не бракувало обмінного фонду. На думку журналіста Юрія Бутусова, бойовики беруть заручників всюди, де їм заманеться.

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Протягом 2014 – 2015 років російські окупанти мали так багато полонених, що навіть влаштовували бізнес. За даними експертів, вони самі знаходили їхніх родичів та виставляли ціну викупу. Як зазначив Олег Жданов, якщо людину не вдавалось викупити, то її вбивали.

Зверніть увагу! За даними української сторони в ТКГ, обмін полоненими має відбутись до кінця 2020 року. Однак у Росії досі блокують процес. Детальніше про це – читайте тут.

Україна віддала не тих людей

Деякі експерти припускають, що наразі українська сторона не має кого запропонувати окупантам. Усе через те, що раніше влада вже віддала не тих людей.

"Тих, хто проходив у звинуваченнях по розстрілу Майдану, ми віддали. Тих, кого Росія представляла як учасників бойових дій на Донбасі, також", – заявив військовий експерт Олег Жданов.

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Наразі Росія не проявляє великого ентузіазму у боротьбі за звичайних громадян, як це робить Україна. За словами Бутусова, вони зацікавлені в кадрових військовослужбовцях. Саме їх окупант завжди намагалися швидко обміняти.

У Росії готові, що їхні люди будуть тривалий час сидіти у нас в тюрмі. Там, на відміну від російських на Донбасі, людей не знищують,

– наголосив журналіст.

Обмінний фонд таки є

Обмінний фонд, який може цікавити окупантів, в Україні таки ще є. У Росії згодні обмінювати полонених українських військовослужбовців та спецпризначенців на злочинців. Однак виникає питання, що робити з їхніми судимостями.

На думку речника української делегації в ТКГ, зробити це непросто. Необхідно, щоб президент помилував їх своїм указом, а для цього потрібен обвинувальний вирок суду.

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Втім, поки влада намагається домовитися з Росією про обмін полоненими, українські військові гинуть від куль російських снайперів, адже українським бійцям не дають можливості відповідати.

Водночас Кремль намагається добитися того, щоб представники ОРДЛО стали повноцінними учасниками переговорної групи у ТКГ.

Довідка. Україна разом із партнерами змогла зірвати спробу Росії легітимізувати представників окупаційних адміністрацій на Донбасі. Кремль хотів використати для цього формат Appia у межах Ради безпеки ООН.

Натомість Україні варто не лише стояти на своєму, а й посилювати аргументи на перемовинах через реформування війська та зближення з НАТО. Водночас варто не забувати покращувати позиції українських захисників на передовій.