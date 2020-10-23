Україна подала списки на обмін полоненими за чотирма категоріями. На повернення перших десяти українців зі списку очікують якнайскоріше, адже вони потребують медичної допомоги.

На якому етапі перемовини щодо обміну

Наразі тривають перемовини щодо обміну. Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє Укрінформ.

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За словами Резникова, вже підняли питання про одну з можливих перших хвиль обміну, що складається з 10 людей. Ці українці особливо потребують звільнення через стан здоров'я.

Ми маємо надію, що окупаційний режим, який працює під дахом Російської Федерації, все ж таки завершить свої формальні речі. Тому є шанс, що ми дійдемо до нового етапу взаємного звільнення утримуваних людей,

– додав політик.

Кого можуть звільнити

Прізвища тих, кого можуть звільнити першими, поки не називають, тому що часові рамки обміну передбачити складно.

Крім того, міністр наголосив, що окупанти використовують українців як заручників для того, аби у перемовинах отримати максимальну вигоду щодо інших позицій. До слова, контакти у безпековому та гуманітарному аспектах в рамках ТКГ відбуваються постійно.

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