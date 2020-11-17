У Думу внесли законопроєкт, що дозволяє президенту Росії Володимиру Путіну бути президентом ще два терміни. Документ на розгляд парламенту подали депутати від "Єдиної Росії".

Законопроєкт підготували на виконання поправок до конституції Росії, які внесли за підсумками загальноросійського голосування, повідомляє "Медуза".

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У документі йдеться про те, що громадянин Росії, який двічі займав пост президента, не може обратися на новий термін. Однак така вимога не поширюється на людину, яка обіймала пост президента на момент набрання чинності відповідних поправок до конституції. Такою людиною є Володимир Путін.

Законопроєкт у Думу внесли депутати від "Єдиної Росії".

Нагадаємо, у липні 2020 року російський президент підписав указ, який обнулює його президентський термін та дозволяє знову балотуватися в президенти Росії.

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