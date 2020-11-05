Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо рішення РНБО про пропозиції до проєкту бюджету-2021 за статтями про нацбезпеку та оборону.

Текст указу Зеленського з’явилися на сайті президента України. Згідно з документом, рішення РНБО вже набуло чинності. Контроль за його виконанням покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Актуально Верховна Рада схвалила Держбюджет-2021 у першому читанні

Деталі рішення РНБО про безпекові пропозиції до Держбюджету

Доручення для Кабміну

Передбачити під час доопрацювання законопроекту про держбюджет на 2021 рік видатки на забезпечення нацбезпеки та оборони обсягом щонайменше 5,93% від ВВП для сектора безпеки та оборони України.

для сектора безпеки та оборони України. Водночас фінансування сектора безпеки та оборони має бути передбачено обсягом щонайменше 267 250,9 мільйона гривень. Зокрема, не менше ніж 233 111,2 мільйона гривень із загального фонду держбюджету, 14 139,7 мільйона гривень – зі спеціального фонду держбюджету.

Передбачити право щодо надання державних гарантій обсягом до 20 мільярдів гривень для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання. Мовиться про резидентів України за кредитами (позиками), залученими для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності й безпеки держави.

До речі У РНБО не виключають військової ескалації Росії проти України найближчим часом

Пріоритетні напрямки фінансування

Розвиток сектору безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО:

– виконання заходів із розробки, підготовки виробництва та закупівлі нових зразків озброєння та військової техніки,

– виконання робіт із реалізації дослідницьких проєктів і створення нових технологій в інтересах сектору безпеки та оборони, а також упровадження інформаційно-аналітичних систем в оборонно-промисловому комплексі.

Забезпечення готовності Об’єднаних сил.

Посилення системи протиповітряної оборони України.

Розвиток Військово-Морських сил ЗСУ.

Посилення розвідувальних спроможностей держави.

Реалізація державної політики у сфері кібербезпеки.

Посилення контррозвідувального захисту та боротьби з тероризмом і диверсійною діяльністю.

Реалізація соціальних гарантій військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських, насамперед усунення диспропорцій у розмірах їхнього грошового забезпечення.

Зверніть увагу Чому українська армія не йде у наступ на Донбасі: пояснення РНБО

Які ще оборонні пропозиції РНБО внесла до бюджету-2021

Передбачити у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" видатки для виконання державних програм реформування оборонно-промислового комплексу.

Забезпечити розробку та погодження проєкту основних показників державного оборонного замовлення на 2021 рік та орієнтовних показників обсягів держзамовлення на 2022 і 2023 роки.

та орієнтовних показників обсягів держзамовлення на 2022 і 2023 роки. Забезпечити розробку та ухвалення до 15 лютого 2021 року нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень закону "Про оборонні закупівлі".

Прискорити формування та забезпечити ефективну роботу Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Передбачити можливість надання державних гарантій у 2021 році суб’єктам господарювання – резидентам України за кредитами (позиками), які залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності держави для потреб держ замовників оборонних закупівель:

– Міністерству оборони України – 16 мільярдів гривень;

– Міністерству внутрішніх справ України – 4 мільярдів гривень.