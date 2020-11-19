Обрали найкращий ескіз великого Державного Герба України: фото
У конкурсі на найкращий ескіз великого Державного Герба України виявили переможця. Зі 112 робіт найбільше схвалення журі викликав проєкт Олексія Кохана.
Конкурс тривав місяць
Найкращу роботу визначали фахівці з геральдики, історії, юриспруденції та мистецтвознавства. На чолі журі був автор Малого герба Андрій Гречило. Про це написав у телеграмі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
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Ескіз-переможець містить обов'язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорозького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб,
– зазначив Ткаченко.
Проєкт закону передадуть Верховній Раді
Тепер у Мінкульту займуться підготовкою проєкту Закону "Про державні символи". Документ передадуть на розгляд парламенту. Якщо нардепи проголосують за – ескіз офіційно затвердять, як великий Державний Герб.
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