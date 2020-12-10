У Печерському райсуді Києва обираються запобіжний захід президенту-втікачеві Віктору Януковичу. Його підозрюють у організації насильницьких злочинів під час подій Революції Гідності – упродовж 18 – 20 лютого 2014 року. Пізнього вечора 9 грудня суд на 3 години оголосив перерву. Однак засідання так і не поновилося, оскільки адвокати Януковича не з'явилися.

Суд щодо обрання запобіжного заходу Януковичу у справі Майдану перенесли: що відомо

Засідання мало поновитися приблизно о 0:30 10 грудня. Але адвокати Януковича його проігнорували. Про це повідомляє 24 канал.

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Представники обвинувачення, зі свого, вказали на те, що захисників повідомили про продовження слухання. Однак без їхньої участі розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному є неможливим.

Крім того, суд поставив на обговорення питання залучення безкоштовного адвоката Януковичу для наступного засідання. Прокурор у процесі Олексій Донський зауважив, що це буде сприяти явці захисників за договором.

Зрештою суддя Печерського суду В'ячеслав Підпалий ухвалив призначити Януковичу безкоштовного адвоката. На думку суду, захисники Яуковича "фактично самоусунулися" від виконання своїх обов'язків.

У підсумку суд знову оголосив перерву, проте вже до 12:00 10 грудня. На це засідання має прийти вже новий безкоштовний адвокат Януковича.

Що ще встиг зробити слідчий суддя до перерви:

відмовити в задоволенні відводу адвокату Горошинському та у відводі прокурорам;

допустити до участі у розгляді клопотання представника потерпілих – Закревську за її клопотанням;

відмовити адвокату Сердюку у залученні інших потерпілих, яких не має в судовому засіданні та які не подавали клопотань про участь;

задовольнити клопотання прокурора Іванова про долучення додаткових документів про актуальний стан розшуку Віктора Януковича;

відмовити в клопотаннях захисту про виклик Януковича та про забезпечення участі Януковича в судовому розгляді;

відмовити в задоволенні клопотання захиту про допит великого переліку свідків – як з числа підозрюваних у справах Майдану, які переховуються від слідства та суду ,так і з числа лідерів і учасників Майдану;

задовольнити клопотання захисту про додання додаткових документів.

Додамо, що трансляцію судового засідання вели на ютьюб-каналі "Судова влада". Тривало воно майже 8 годин.

До речі Янукович не має права бути присутнім у суді, – прокурор

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