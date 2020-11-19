Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в Головному управлінні та інших структурних підрозділах ДСНС в Луганській області. Причина – розслідування справи про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки під час пожеж на Луганщині.

Чому в управлінні ДСНС провели обшуки

Слідство встановило, що однією головних причин пожеж було системне розкрадання пального під керівництвом обласного управління ДСНС. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Раніше У ДБР вважають, що причиною пожеж на Луганщині могла стати недбалість керівництва ДСНС

За інформацією Бюро, майже в кожному структурному підрозділі управління за вказівки керівництва купили спеціальні технічні засоби – прилади для корекції одометрів автомобілів. Їх використовували для маніпуляцій з пробігом спецтехніки. Його завищували, а пальне розкрадали.

У результаті в управлінні ДСНС не було достатнього резерву паливно-мастильних матеріалів. А це призвело до того, що спецтехніка для гасіння пожеж під час виникнення масових пожеж на Луганщині не змогла вчасно виїхати на місця займань.

У ДБР наголосили, що корупційні дії посадовців ДСНС призвели до загибелі людей, знищення споруд, будинків та лісових масивів.

Також слідство вивчає обставини організації та діяльності Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також координації дій сил, залучених до гасіння пожеж.

Обшуки, за інформацією відомства, пройшли 17 листопада.

Що знайшли під час обшуків

У Луганській обласній прокуратурі розповіли, що під час обшуків вилучили

прилади;

документацію з обліку та використання паливно-мастильних матеріалів і транспортних засобів, а також щодо організації заходів із ліквідації пожеж.

Крім того, допитали посадовців і призначили низку судових експертиз.

Що загрожує винуватцям

Ув’язнення терміном від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів (4 250 – 12 750 гривень).

Обшуки в управлінні ДСНС / Фото ДБР

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