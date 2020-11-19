У ДСНС відбулися обшуки у справі про пожежі на Луганщині: деталі, фото, відео
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в Головному управлінні та інших структурних підрозділах ДСНС в Луганській області. Причина – розслідування справи про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки під час пожеж на Луганщині.
Чому в управлінні ДСНС провели обшуки
Слідство встановило, що однією головних причин пожеж було системне розкрадання пального під керівництвом обласного управління ДСНС. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Раніше У ДБР вважають, що причиною пожеж на Луганщині могла стати недбалість керівництва ДСНС
За інформацією Бюро, майже в кожному структурному підрозділі управління за вказівки керівництва купили спеціальні технічні засоби – прилади для корекції одометрів автомобілів. Їх використовували для маніпуляцій з пробігом спецтехніки. Його завищували, а пальне розкрадали.
У результаті в управлінні ДСНС не було достатнього резерву паливно-мастильних матеріалів. А це призвело до того, що спецтехніка для гасіння пожеж під час виникнення масових пожеж на Луганщині не змогла вчасно виїхати на місця займань.
У ДБР наголосили, що корупційні дії посадовців ДСНС призвели до загибелі людей, знищення споруд, будинків та лісових масивів.
Також слідство вивчає обставини організації та діяльності Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також координації дій сил, залучених до гасіння пожеж.
Обшуки, за інформацією відомства, пройшли 17 листопада.
Що знайшли під час обшуків
У Луганській обласній прокуратурі розповіли, що під час обшуків вилучили
- прилади;
- документацію з обліку та використання паливно-мастильних матеріалів і транспортних засобів, а також щодо організації заходів із ліквідації пожеж.
Крім того, допитали посадовців і призначили низку судових експертиз.
Що загрожує винуватцям
Ув’язнення терміном від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів (4 250 – 12 750 гривень).
Обшуки в управлінні ДСНС / Фото ДБР
В управлінні ДСНС провели обшуки: дивіться відео
Що відомо про масштабні пожежі на Луганщині: основне
- У липні та жовтні 2020 року в Луганській області, на території, підконтрольній українській владі, відбулися масові пожежі.
- Внаслідок пожеж загинули 11 людей, ще 19 – травмувались, серед них – 3 працівники ДСНС.
- У штабі ООС заявили, що пожежі могли спричинити провокації з боку російських бойовиків.
- Понад 300 будинків вигоріли вщент, а сотні людей залишилися без даху над головою.
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