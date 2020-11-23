Директор Музею Революції Гідності пов'язав перевірки з Росією та європейським вибором
Обшуки у Музеї Революції Гідності – це точно не про звинувачення у розкраданні бюджетних грошей. Найімовірніше, це пов'язано з Росією та проєвропейською позицією українців.
Річ у тім, що у 2020 році дуже різко змінилось ставлення до Революції Гідності та європейського розвитку держави. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.
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"На різних лініях намагаються дискредитувати європейський вибір українців. Музей Революції Гідності теж одна з інституцій, яка досліджує та є платформою для презентації, обговорень, дискусій щодо нашої історії та затвердження нашої ідентичності", – зауважив Пошивайло.
Він запевнив, що обшуки та перевірки – це не випадковість. Також додав, що ЗМІ звернули увагу не на ту програму заходів, яку готували рік, а саме на "цей інформпривід, який транслювався від країни-агресора".
Там навіть найголовніші пропагандисти Росії, зокрема Соловйов та Скабєєва, говорили про це, як про супергарячу новину,
– наголосив Пошивайло.
За його словами, якби справді були порушення, то правоохоронці зробили б свою роботу тихо і спокійно.
"Вони б навели якісь факти, а мене викликають як свідка – це теж говорить про те, що шум був не через факти і справу. Це інформаційна спецоперація проти музею та цінностей Революції Гідності", – підсумував директор.
Обшуки у музеї: що відомо
- Правоохоронці прийшли у Музеї Революції Гідності з обшуками 19 листопада – за декілька днів до річниці цих подій.
- Причину обшуків назвали у СБУ – розкрадання бюджетних грошей при реконструкції комплексу.
- В Офісі Президента відреагували на події. Там здивувалися, що обшуки провели напередодні пам'ятної дати.
- Слідчі вилучили з музею документацію та жорсткий диск.
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