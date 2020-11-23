Обшуки у Музеї Революції Гідності – це точно не про звинувачення у розкраданні бюджетних грошей. Найімовірніше, це пов'язано з Росією та проєвропейською позицією українців.

Річ у тім, що у 2020 році дуже різко змінилось ставлення до Революції Гідності та європейського розвитку держави. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

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"На різних лініях намагаються дискредитувати європейський вибір українців. Музей Революції Гідності теж одна з інституцій, яка досліджує та є платформою для презентації, обговорень, дискусій щодо нашої історії та затвердження нашої ідентичності", – зауважив Пошивайло.

Він запевнив, що обшуки та перевірки – це не випадковість. Також додав, що ЗМІ звернули увагу не на ту програму заходів, яку готували рік, а саме на "цей інформпривід, який транслювався від країни-агресора".

Там навіть найголовніші пропагандисти Росії, зокрема Соловйов та Скабєєва, говорили про це, як про супергарячу новину,

– наголосив Пошивайло.

За його словами, якби справді були порушення, то правоохоронці зробили б свою роботу тихо і спокійно.

"Вони б навели якісь факти, а мене викликають як свідка – це теж говорить про те, що шум був не через факти і справу. Це інформаційна спецоперація проти музею та цінностей Революції Гідності", – підсумував директор.

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