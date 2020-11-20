Під будівлю Служби безпеки України в Києві зранку 20 листопада прийшли протестувальники. Все через обшуки в Музеї Революції Гідності, які відбулися напередодні.

Серед протестувальників науковці, співробітники меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні й директор музею Ігор Пошивайло. Про це повідомляють Укрінформ і "Цензор.НЕТ".

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Загалом на акцію зібралися кілька десятків людей. До них вийшли представники СБУ, аби поговорити. У цілому ситуація цілком спокійна.

Обшуки 19 листопада в Музеї Революції Гідності й квартирі директора – прояв зневаги до цінностей, за які виходили люди на Майдан,

– заявили учасники акції.

Сам директор Музею Ігор Пошивайло наполягає: обурює сама форма отримання потрібної інформації. Мовляв, правоохоронці взяли всього декілька документів, які їм могли легко надіслати на перший же запит.

Він також запевнив, що частина виділених грошей перебувають на рахунках підрядників, а на решту – вже закупили будівельні матеріали. Втім, не можуть розпочати роботи через арешт алеї Героїв Небесної Сотні.

Протести під СБУ через обшуки в Музеї Революції Гідності: дивіться фото (Укрінформ і "Цензор.НЕТ")

Чому в Музеї Революції Гідності проводили обшуки: