Під будівлю СБУ прийшли протестувати через обшуки в Музеї Революції Гідності
Під будівлю Служби безпеки України в Києві зранку 20 листопада прийшли протестувальники. Все через обшуки в Музеї Революції Гідності, які відбулися напередодні.
Серед протестувальників науковці, співробітники меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні й директор музею Ігор Пошивайло. Про це повідомляють Укрінформ і "Цензор.НЕТ".
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Загалом на акцію зібралися кілька десятків людей. До них вийшли представники СБУ, аби поговорити. У цілому ситуація цілком спокійна.
Обшуки 19 листопада в Музеї Революції Гідності й квартирі директора – прояв зневаги до цінностей, за які виходили люди на Майдан,
– заявили учасники акції.
Сам директор Музею Ігор Пошивайло наполягає: обурює сама форма отримання потрібної інформації. Мовляв, правоохоронці взяли всього декілька документів, які їм могли легко надіслати на перший же запит.
Він також запевнив, що частина виділених грошей перебувають на рахунках підрядників, а на решту – вже закупили будівельні матеріали. Втім, не можуть розпочати роботи через арешт алеї Героїв Небесної Сотні.
Протести під СБУ через обшуки в Музеї Революції Гідності: дивіться фото (Укрінформ і "Цензор.НЕТ")
Чому в Музеї Революції Гідності проводили обшуки:
- Правоохоронці запевняють: справа жодним чином не стосується питань самої Революції. Навпаки: хочуть розслідувати можливе розкрадання грошей, які виділили на меморіальний комплекс.
- Слідчі задокументували, що керівники Музею уклали договори про реконструкцію на 150 мільйонів гривень. З них підрядники вже отримали 80% – 111 мільйонів гривень.
- Втім, роботи фактично не проводилися в ті терміни, які були домовлені в угодах. Крім того, значну частину грошей підрядники витратили зовсім не на те, що передбачали угоди.
- У поліції також розповіли, що згідно з ревізією, на рахунку підрядника залишилися лише трохи більше як 9 мільйонів гривень з усієї суми.
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