Поліція, прокуратура й СБУ 19 листопада спільно навідалися в Музей Революції Гідності з обшуками. Як пояснили в Службі безпеки, правоохоронці розслідують можливе розкрадання бюджетних грошей при реконструкції комплексу.

Загальна сума шкоди внаслідок імовірних зловживань може доходити до 100 мільйонів гривень, розповіли в Службі безпеки України.

Важливо До Музею Революції Гідності поліція прийшла з обшуком

Правоохоронці підозрюють посадовців меморіального комплексу в розкраданні грошей, які виділили на реконструкцію Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні.

Справу розслідують за статтею про зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. За це винуватцям може загрожувати від 3 до 6 років за ґратами.

Правоохоронці задокументували, що керівники Музею уклали договори про реконструкцію на 150 мільйонів гривень. З них підрядники вже отримали 80% – 111 мільйонів гривень.

Втім, правоохоронці з'ясували, що роботи фактично не проводилися в ті терміни, які були домовлені в угодах. Крім того, значну частину грошей підрядники витратили зовсім не на те, що передбачали угоди.

У поліції також розповіли, що згідно з ревізією, на рахунку підрядника залишилися лише трохи більше як 9 мільйонів гривень з усієї суми. Хоча роботи, як вже зазначалося, практично не виконувалися.

Крім того, правоохоронці підозрюють і порушення в самому Музеї Революції Гідності, які могли спричинити шкоду державі на майже 4 мільйони гривень.

Детальніше про обшуки: