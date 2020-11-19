В Музеї Революції Гідності правоохоронці провели обшуки. Також обшукали і квартиру директора музею, слідчі вилучили важливі речі, однак представники музею впевнені, що це не зовсім законно.

Директор музею Ігор Пошивайло зазначив, що обґрунтування обшуку правоохоронцями було лаконічним – це ухвала Голосіївського районного суду відповідно до кримінального провадження. Про провадження Пошивайло дізнався лише у день обшуків від самих слідчих, про це розповів директор в ефірі 24 каналу.

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Обшук розпочався о 7:00. "Це тривало 2 години. Обшукували квартиру. Вилучили переносний жорсткий диск для зберігання архіву, для створення нашого проєкту. Так відбувся обшук в квартирі", – сказав Пошивайло.

На жорсткому диску директор зберігав історію створення музею ще від громадської ініціативи.

В ухвалі написано про вилучення документації, пов'язаної з фінансовою діяльністю. Однак електронні носії не є документацією,

– зауважив Пошивайло.

Він зазначив, що офіс обшукували на годину пізніше, ніж квартиру. Також директор музею додав, що слідчі заблокували роботу 2 приміщень, однак він не уточнив, яких саме.

Що ще вилучили правоохоронці

На своїй сторінці у фейсбук нардеп Володимир Ар'єв зазначав, що слідчі вилучили документацію, цю інформацію підтвердили в музеї.

Яка причина обшуків

Пошивайло наголосив, що правоохоронці шукали документи, пов'язані зі спорудженням Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Як повідомили в СБУ, музей нібито перерахував підрядникам 111 мільйонів гривень, а ті у зазначений час нічого не зробили.

Водночас директор розповів, що гроші перерахували генпідряднику відповідно до тендерної процедури. За його словами, музей не отримував ані усного, ані письмового запиту на надання інформації щодо цієї ситуації.

Пошивайло додав, що спочатку хотів викликати поліцію, коли у його квартиру увірвались.

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