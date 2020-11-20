У музеї Революції Гідності поліція та СБУ провели обшуки. Сталося все це якраз напередодні річниці подій Майдану, що обурило не тільки суспільство, а й представників влади.

Сайт 24 каналу розповідає, чому з обшуками до музею прийшли саме зараз та якими мотивами керувалися.

Читайте також До Музею Революції Гідності поліція прийшла з обшуком

Що кажуть експерти

Дмитро Никифоров, керівник юридичної фірми "Барген", зазначив, що обшуки завжди несподівані, така раптовість дозволяє правоохоронцям отримати більше інформації. Однак враховуючи значимість теми у суспільстві, правоохоронні органи явно переслідували мету привернути увагу до своєї роботи, що може свідчити про політичний підтекст справи, особливо з огляду на активне розслідування ДБР щодо учасників Революції Гідності.

Це кримінальне провадження стосується привласнення бюджетних коштів. Оскільки справа вже має суспільний резонанс, проведено гучний обшук – слідчі та прокурори мають у найкоротший строк дати відповідь, чи були зловживання і або закрити справу, або встановити винних осіб, – сказав Никифоров.

Він додав, що виклики політиків у правоохоронні орган ніколи не відбувались просто так. Це є черговим підтвердженням політизації ДБР як правоохоронного органу, бо ДБР вже не вперше демонструє свою готовність "відпрацьовувати" певних політиків.

Оксана Горкуша, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, каже, що українцям часто нав'язується переконання, що скільки б ми не утверджували гідність та не славили Україну – вони все одно її втопчуть у бруд. Тож спонукається прийняти як данність того факт, що ми безсилі щось змінити.

Чому з тендером були проблеми

Найкращий проект меморіалу, який мали побудувати у центрі Києва, обрали ще у лютому 2018 року. Відповідно до проєкту, меморіальний комплекс повинен був складатися з двох частин. З боку Майдану Незалежності і Хрещатика буде меморіальна стела, яка аркою врізатиметься в пагорб. Вона складатиметься зі 107 плит із іменами кожного з Героїв Небесної сотні – які становитимуть суцільну стіну. А міст над алеєю Героїв Небесної сотні стане умовною межею нового простору – паркової зони, яка з’явиться замість дороги.

Вартість будівництва меморіалу оцінили у 154 мільйони гривень, щоправда, перший тендер так і не відбувся, бо заявку подала лише одна компанія. Наступного разу на тендері зареєструвалося чотири компанії, але перемогла пропозиція компанії "Північно-український будівельний альянс". Там пропонувалося виконати проект за 143 мільйони гривень.

Як повідомляли раніше у програмі "Схеми", ця компанія наближена до народного депутата і відомого столичного забудовника Максима Микитася. Трохи згодом пропозицію відхилили, мотивувавши це тим, що у компанії не врахували складність проєкту. Новим переможцем стала "Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня "Україна-Реставрація".

Аналіз "Схем" виявив факти, які можуть свідчити: меморіал Героїв Небесної сотні зводитиме компанія, опосередковано пов’язана з фірмами родини Андрія Кравця. За попередньої влади він керував Державним управлінням справами при адміністрації президента, за що його часто називали "завгоспом Януковича", – пояснюють журналісти.

Що кажуть органи влади

Обшуки у музеї Революції Гідності відбулися 19 листопада – за два дні до Дня Гідності та Свободи. Але про обшуки стало відомо від прессслужби самого музею. В музеї також здивувалися, оскільки обшуки проводилися під час наукового форуму.

Директор музею Ігор Пошивайло зазначив, що правоохоронці з обшуками прийшли й до нього додому. Він зазначив, що офіс обшукували на годину пізніше, ніж квартиру. Також директор музею додав, що слідчі заблокували роботу 2 приміщень.

Пошивайло додав, що події з обшуками і кримінальним провадженням мають вигляд сюрреалістичних. Адже спочатку музею не дали збудувати Меморіал Героїв Небесної Сотні, заарештувавши ділянку, а тепер звинувачують, що його не збудували, а кошти, мовляв, зникли.

Уся діяльність нашого державного закладу, в тому числі фінансово-господарська, жорстко регламентується законодавством і низкою вищих інстанцій, ми подолали купу перепон, у тому числі бюрократичних, щоб виконати доручення уряду та запит суспільства на гідне вшанування пам’яті загиблих на Майдані. Нині ж дії у переддень Дня Гідності та Свободи сприймаємо як політичне замовлення заткнути рота потужному майданчику критичного осмислення нашої складної історії, утвердження цивілізаційного вибору й демократичних цінностей українців, – сказав Пошивайло.

Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам’яті, зазначив, що зі сторони музею та Українського інституту національної пам’яті немає перешкоджання слідчим діям. Щоправда, їх здивував спосіб, в який вони відбуваються, оскільки частина з вилучених документів були у вільному доступі, а музей був готовий їх надати у відповідь на звичайний запит.

Також бентежить, що слідчі обрали саме цей час для обшуків, адже вони відбулися безпосередньо перед Днем Гідності та Свободи і річницею подій на Майдані. Цим однозначно скористаються антиукраїнські сили, що намагаються дискредитувати Революцію Гідності, – сказав Дробович.

Відреагували на це й у Офісі Президента. Там заявили, що здивовані, адже обшук у музеї Революції Гідності провели саме напередодні річниці подій на Майдані. Таке рішення не сприяє встановленню злагоди у країні.

Невже було обов'язково саме зараз проводити ці обшуки, навіть якщо слідство вважає їх потрібними? Зрозуміло, що це точно не сприяє суспільній злагоді у державі, – сказано у повідомленні відомства.

У прокуратурі Києва спростували інформацію, що обшуки у Музеї Революції Гідності проводились спеціально під дату початку Майдану. Такі припущення у пресслужбі органу назвали маніпуляціями.

А от у пресслужбі Мінкульту також здивовані вибором дати для обшуку та зазначили, що ухвала суду щодо проведення обшуку були прийнята ще 2 листопада 2020 року.

Також по темі Це маніпуляції: у ДБР спростували виклики на допит активістів Майдану

Що сталося раніше