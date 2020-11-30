Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на обшуки Служби безпеки України на Закарпатті. Під час них СБУ виявили проугорські матеріали, що шкодять суверенітету України.

Докладніше про заяву Сійярто щодо обшуків СБУ на Закарпатті

Відповідне звернення очільник угорського опублікував у фейсбуці. Переклад його слів наводить Mukachevo.net.

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На жаль, в Україні знову продовжуються незрозумілі політичні гойдалки щодо угорських партій та угорської меншини,

– наголосив він.

Міністр закордонних справ Угорщини додав, що "через неприпустимість таких дій" вони викликали посла України Любов Непоп. Їй хочуть "висловити невдоволення діями керівництва України".

Крім того, Сійярто розповів, що 1 грудня зустрічатиметься із відповідальним з питань НАТО. З ним він має намір обговорити питання подальшого блокування членства України в Альянсі.

"Останні дії української влади на Закарпатті перекреслили усі цивілізовані та європейські взаємини між країнами", – заявив керівник угорського зовнішньополітичного відомства.

Зауважимо, за даними Mukachevo.net. обшуки пройшли у представників KMKSZ — Угорська культурна асоціація Закарпаття, більш відома як Товариство угорців Закарпаття.

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