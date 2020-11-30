На Закарпатті у функціонерів одного з благодійних фондів Служба безпеки України провела обшуки. Сам фонд підозрюють у діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України.

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Спецслужба, зокрема, вивчає можливе втручання у внутрішні справи України та заподіяння шкоди її державній безпеці. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Як з'ясувало слідство, відбулося це з допомогою фейкового поширення дії законодавства Угорщини та юрисдикції її державних органів на окремі регіони України.

Досудове слідство також досліджує факти сприяння іноземній державі з боку окремих українських публічних діячів. Їх підозрюють у підтримці державних органів сусідньої країни щодо ведення підривної діяльності на шкоду Україні. Зокрема, у вчиненні дій із ознаками державної зради.

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті. Крім того, вилучили комп'ютерну техніку, засоби зв'язку та інші матеріали.

Що під час обшуків вилучила СБУ на Закарпатті / Фото пресцентру СБУ

Слідчі дії тривають. Операцію проводили під процесуальним керівництвом органів прокуратури.

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