СБУ виявила на Закарпатті популяризаторів "Великої Угорщини": шкодив Україні благодійний фонд
На Закарпатті у функціонерів одного з благодійних фондів Служба безпеки України провела обшуки. Сам фонд підозрюють у діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України.
Докладніше про обшуки на Закарпатті
Спецслужба, зокрема, вивчає можливе втручання у внутрішні справи України та заподіяння шкоди її державній безпеці. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
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Як з'ясувало слідство, відбулося це з допомогою фейкового поширення дії законодавства Угорщини та юрисдикції її державних органів на окремі регіони України.
Досудове слідство також досліджує факти сприяння іноземній державі з боку окремих українських публічних діячів. Їх підозрюють у підтримці державних органів сусідньої країни щодо ведення підривної діяльності на шкоду Україні. Зокрема, у вчиненні дій із ознаками державної зради.
Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті. Крім того, вилучили комп'ютерну техніку, засоби зв'язку та інші матеріали.
Що під час обшуків вилучила СБУ на Закарпатті / Фото пресцентру СБУ
Слідчі дії тривають. Операцію проводили під процесуальним керівництвом органів прокуратури.
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Попередні гучні скандали між Угорщиною та Україною
- 25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні, очільник МЗС Угорщини Сійярто офіційно закликав українських угорців голосувати за партію "Товариство угорської культури Закарпаття", а також за мера Берегового, представника угорської громади Золтана Бабяка.
- В МЗС України заявили про "пряме втручання" Будапешта в український виборчий процес.
- 26 жовтня послу Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто вручили ноту протесту. Крім цього, Україна заборонила в'їзд двом високопосадовцям з Угорщини.
- Угорщина обурилась реакцією України, а Сійярто навіть сказав, що Київ може забути про підтримку Будапешта.
- Крім того, у 2018 році у мережу потрапило відео, де жителі закарпатського Берегова отримують громадянство та присягають на вірність Угорщині. Сійярто тоді заявляв, що видача угорських паспортів не суперечить законам України.
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