Служба безпеки України провела обшуки в Івано-Франківській філії Суспільного телебачення. В результаті правоохоронці затримали менеджерку.

Жінку підозрюють в систематичному вимаганні хабарів у підлеглих філії Суспільного. Про це повідомляє пресслужба управління СБУ в Івано-Франківській області.

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"Менеджерка регіональної філії систематично вимагала від підлеглих працівників хабарі за призначення щомісячних премій та надбавок до заробітної плати", – мовиться в повідомлені.

Працівницю компанії затримали "на гарячому" після отримання чергового хабаря у службовому кабінеті. СБУ готує оголошення підозри, тривають слідчі дії.

Реакція Суспільного

Суспільний мовник вже відреагував на обшуки у філії Івано-Франківська. Там повідомили, якщо неправомірні дії їхньої співробітниці будуть підтверджені, то Суспільне ухвалить відповідні заходи щодо винних осіб.

Суспільний мовник не толерує порушення закону будь-ким,

– зазначено в заяві.

Водночас компанія очікує на об'єктивне, всебічне та законне розслідування з боку правоохоронних органів і готова сприяти слідству.

Суспільне мовлення: що відомо