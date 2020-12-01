У Івано-Франківській філії Суспільного провели обшуки: затримали менеджерку
Служба безпеки України провела обшуки в Івано-Франківській філії Суспільного телебачення. В результаті правоохоронці затримали менеджерку.
Жінку підозрюють в систематичному вимаганні хабарів у підлеглих філії Суспільного. Про це повідомляє пресслужба управління СБУ в Івано-Франківській області.
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"Менеджерка регіональної філії систематично вимагала від підлеглих працівників хабарі за призначення щомісячних премій та надбавок до заробітної плати", – мовиться в повідомлені.
Працівницю компанії затримали "на гарячому" після отримання чергового хабаря у службовому кабінеті. СБУ готує оголошення підозри, тривають слідчі дії.
Реакція Суспільного
Суспільний мовник вже відреагував на обшуки у філії Івано-Франківська. Там повідомили, якщо неправомірні дії їхньої співробітниці будуть підтверджені, то Суспільне ухвалить відповідні заходи щодо винних осіб.
Суспільний мовник не толерує порушення закону будь-ким,
– зазначено в заяві.
Водночас компанія очікує на об'єктивне, всебічне та законне розслідування з боку правоохоронних органів і готова сприяти слідству.
Суспільне мовлення: що відомо
- Це акціонерне товариство, яке повністю належить державі.
- Державний бюдежт та комерційні надходження – це основні джерела фінансування компанії.
- Попри 100% власність держави, мовлення не має права втручатися у програмну політику компанії.
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