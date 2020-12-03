У Києві 3 грудня СБУ проводить обшуки в "Укроборонпромі". Процесуальні дії пов’язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів.

Правоохоронці також обшукують приміщення компанії-експортера концерну "Укрспецекспорт". Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

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Наразі невідомо, що саме шукають і яке розслідування ведуть в СБУ. Обшуки пов’язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів.

У концерні зазначили, що забезпечують максимальне сприяння правоохоронцям і надають всю інформацію та документи.

Обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду Києва.

Концерн і компанія-експортер працюють у штатному режимі.