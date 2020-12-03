Обшуки в "Укроборонпромі": СБУ проводить розслідування щодо виконання контрактів
У Києві 3 грудня СБУ проводить обшуки в "Укроборонпромі". Процесуальні дії пов’язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів.
Правоохоронці також обшукують приміщення компанії-експортера концерну "Укрспецекспорт". Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".
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Наразі невідомо, що саме шукають і яке розслідування ведуть в СБУ. Обшуки пов’язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів.
У концерні зазначили, що забезпечують максимальне сприяння правоохоронцям і надають всю інформацію та документи.
Обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду Києва.
Концерн і компанія-експортер працюють у штатному режимі.
- "Укроборонпром" припинить своє існування у 2021 році. Замість концерну будуть створені нові холдингові компанії.
- В рамках реформи "Укроборонпром" може позбутися майже половини своїх підприємств. Планують залишити 65 зі 116 підприємств.
- Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".
- Раніше на цій посаді працював Айварас Абромавичус.
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