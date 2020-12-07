Служба безпеки України провела обшуки в Укроборонпромі. Досудове розслідування триває за ознаками злочину держзради. Відомство звинувачують у завданні шкоди Україні у сфері військово-технічного співробітництва та оборонно-промислового комплексу.

Одна з вагомих причин – інформація, яку опублікувало інтернет-видання "Цензор.Нет" у серпня 2020 року. У матеріалі мовилось саме про махінації на стратегічному ринку озброєнь, повідомляє пресслужба СБУ.

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Там запевнили, що шкода державі полягає у зниженні військово-технічного співробітництва України з іноземним партнером.

"Цим має намір скористатися РФ, що створює загрозу нацбезпеці України", – підсумували у СБУ.

Про що мовилось

Автор статті писав про те, що Україна втратила ринки збуту вітчизняної продукції. Причиною цього стало залучення іноземних комерційних структур, які співпрацювали із посадовими особами Укроборонпрому та Укрспецекспорту.

У пресслужбі зазначили, що до військово-технічного співробітництва з країною Південної Азії залучили компанію, яка має негативний імідж на ринку торгівлі озброєнням.

Ця компанія була залучена і до вже чинних контрактів, і до передконтрактних переговорів, що перебували на завершальній стадії,

– запевнили у СБУ.

Мета залучення компанії

Представникам іноземної компанії нібито передавали службова інформація. Ці дані були комерційною таємницею щодо стану військово-технічного співробітництва України та країни Південної Азії.

Також йшлося про умови можливих зовнішньоекономічних контрактів чи переговорів.

Наслідки таких дій

У СБУ мають матеріали, які є доказом того, що залучення цієї компанії зірвало укладення низки стратегічних контрактів.

Також створені умови для виходу на ринок озброєння не українських товарів, а країн-конкурентів,

– наголосили у СБУ.

Що відомо про причетних осіб

Відомо, що посадові особи Укроборонпрому та Укрспецекспорту, які пов'язані із посадовцями компанії "R", раніше працювали в цій компанії.

Важливо! У СБУ додали, що під час обшуків, які відбулись 3 грудня, представники компанії штучно затягували проведення. Вони приховували документальні матеріали та носії інформації, блокували приміщення тощо.

Обшуки в Укроборонпромі: коротко