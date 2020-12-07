Обшуки в Укроборонпромі: у СБУ назвали причину
Служба безпеки України провела обшуки в Укроборонпромі. Досудове розслідування триває за ознаками злочину держзради. Відомство звинувачують у завданні шкоди Україні у сфері військово-технічного співробітництва та оборонно-промислового комплексу.
Одна з вагомих причин – інформація, яку опублікувало інтернет-видання "Цензор.Нет" у серпня 2020 року. У матеріалі мовилось саме про махінації на стратегічному ринку озброєнь, повідомляє пресслужба СБУ.
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Там запевнили, що шкода державі полягає у зниженні військово-технічного співробітництва України з іноземним партнером.
"Цим має намір скористатися РФ, що створює загрозу нацбезпеці України", – підсумували у СБУ.
Про що мовилось
Автор статті писав про те, що Україна втратила ринки збуту вітчизняної продукції. Причиною цього стало залучення іноземних комерційних структур, які співпрацювали із посадовими особами Укроборонпрому та Укрспецекспорту.
У пресслужбі зазначили, що до військово-технічного співробітництва з країною Південної Азії залучили компанію, яка має негативний імідж на ринку торгівлі озброєнням.
Ця компанія була залучена і до вже чинних контрактів, і до передконтрактних переговорів, що перебували на завершальній стадії,
– запевнили у СБУ.
Мета залучення компанії
Представникам іноземної компанії нібито передавали службова інформація. Ці дані були комерційною таємницею щодо стану військово-технічного співробітництва України та країни Південної Азії.
Також йшлося про умови можливих зовнішньоекономічних контрактів чи переговорів.
Наслідки таких дій
У СБУ мають матеріали, які є доказом того, що залучення цієї компанії зірвало укладення низки стратегічних контрактів.
Також створені умови для виходу на ринок озброєння не українських товарів, а країн-конкурентів,
– наголосили у СБУ.
Що відомо про причетних осіб
Відомо, що посадові особи Укроборонпрому та Укрспецекспорту, які пов'язані із посадовцями компанії "R", раніше працювали в цій компанії.
Обшуки в Укроборонпромі: коротко
- Обшуки відбулись 3 грудня. У цей же день працівники СБУ прийшли у приміщення компанії-експортера концерну Укрспецекспорт.
- Там зазначали, що максимально сприяють роботі правоохоронців.
- Обшуки відбулись у день, коли Президент України Володимир Зеленський призначив нового очільника Укроборонпрому Юрія Гусєва.
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