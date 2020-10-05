Обставини грають на користь Азербайджану, – експерт про конфлікт у Карабасі
Військове зіткнення між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі не припиняється вже понад тиждень. Обидві сторони звинуватили одна одну в черговому загостренні. Директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос ствердив, що нинішні обставини матимуть позитивні результати для Азербайджану.
Про це в ефірі 24 каналу Ігор Семиволос. І зазначив, що кожна сторона хоче наблизитися до своєї мети.
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За словами експерта, заява президента Азербайджану щодо повернення до режиму припинення вогню – це досягнення бажаної цілі, але на шляху до неї може бути багато перешкод.
Мені здається, що час контрнаступу обрали доволі вдало. І обставини зараз грають на користь Азербайджану,
– зазначив Семиволос.
Також він додав, що ключове питання у цій ситуації – "якомога ближче наблизитися до своєї мети і нав'язати своєму партнерові ті правила гри, які тебе влаштовують".
Чого хочуть сторони
► Експерт зауважив, що на цьому етапі Російська Федерація намагається зрозуміти, в який момент її втручання буде найефективнішим. Зараз Росія перебуває на етапі аналізу та прийнятті рішень.
► Бажаний фінал для азербайджанської сторони, як зазначив експерт, – це:
- поразка Вірменії як російського сателіта;
- повернення територій.
Схожість з Україною
За словами Семиволоса, зіткнення Вірменії та Азербайджану – етнічний конфлікт. Натомість на Донбасі – конфлікт ідентичностей.
Директор інституту також зазначив: "Можна порівнювати Карабах і Крим. Тому що і там, і там є концепція іредентизму – бажання відірвати частину землі іншої держави для себе". Він додав, що порівнювати ці 2 конфлікти можна лише за зовнішніми ознаками, але не за внутрішніми.
Головне про конфлікт Вірменії та Азербайджану
- Країни ворогують через територію Нагірного Карабаху вже протягом 30 років. Більшість населення невизнаної республіки – етнічні вірмени.
- На кордоні Вірменії та Азербайджану 27 вересня 2020 року поновили бойові дії.
- Обидві сторони конфлікту заявили про втрати як серед військових, так і серед цивільних.
- Міжнародна спільнота закликала сторони до припинення вогню.
- На підтримку Азербайджану виступає Туреччина, давнім союзником Вірменії є Росія.