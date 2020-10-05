Військове зіткнення між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі не припиняється вже понад тиждень. Обидві сторони звинуватили одна одну в черговому загостренні. Директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос ствердив, що нинішні обставини матимуть позитивні результати для Азербайджану.

Про це в ефірі 24 каналу Ігор Семиволос. І зазначив, що кожна сторона хоче наблизитися до своєї мети.

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За словами експерта, заява президента Азербайджану щодо повернення до режиму припинення вогню – це досягнення бажаної цілі, але на шляху до неї може бути багато перешкод.

Мені здається, що час контрнаступу обрали доволі вдало. І обставини зараз грають на користь Азербайджану,

– зазначив Семиволос.

Також він додав, що ключове питання у цій ситуації – "якомога ближче наблизитися до своєї мети і нав'язати своєму партнерові ті правила гри, які тебе влаштовують".

Чого хочуть сторони

► Експерт зауважив, що на цьому етапі Російська Федерація намагається зрозуміти, в який момент її втручання буде найефективнішим. Зараз Росія перебуває на етапі аналізу та прийнятті рішень.

► Бажаний фінал для азербайджанської сторони, як зазначив експерт, – це:

поразка Вірменії як російського сателіта;

повернення територій.

Схожість з Україною

За словами Семиволоса, зіткнення Вірменії та Азербайджану – етнічний конфлікт. Натомість на Донбасі – конфлікт ідентичностей.

Директор інституту також зазначив: "Можна порівнювати Карабах і Крим. Тому що і там, і там є концепція іредентизму – бажання відірвати частину землі іншої держави для себе". Він додав, що порівнювати ці 2 конфлікти можна лише за зовнішніми ознаками, але не за внутрішніми.

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