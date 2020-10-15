Обстріл госпіталю і багато знищеної техніки: Азербайджан і Вірменія провели нічні бої
Війна між Азербайджаном і Вірменією не заспокоюється навіть уночі. У ніч проти 15 жовтня тривали криваві бої в менш як 30 кілометрах від Степанакерта – центру Нагірного Карабаху. Вірменія заявляє про обстріл госпіталю, а Азербайджан похвалився знищенням понад десятка одиниць ворожої техніки.
Позиція Азербайджану
Вірменія здійснила спробу нічного наступу, заявили в Міністерстві оборони Азербайджану. Бої розпочалися ввечері 14 жовтня й тривали протягом ночі на 15 жовтня.
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Там зазначають, що бої точилися в напрямку Агдаму, що на півночі Нагірного Карабаху в 25 кілометрах від Степанакерту, а також у напрямку Фізулі – на півдні.
Крім того, Азербайджан заявив про знищення вородої техніки:
- 2 танки Т-72,
- зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2КМ",
- 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) БМ-21 "Град",
- гармату-гаубицю Д-20,
- гаубицю Д-30,
- 2 гармати-гаубиці Д-1,
- декілька безпілотних літальних апаратів,
- декілька військових автомобілів.
Що на це кажуть у Вірменії
У Вірменії натомість звинуватили в агресивних провокаціях саме Азербайджан. У невизнаному Нагірному Карабаху заявили, що війська Азербайджана обстріляли госпіталь, передає "Кавказский узел".
У ньому буцімто перебували і військові, і цивільні. Про втрати чи постраждалих інформації немає, але в Карабаху заявили, що це військовий злочин противника.