Війна між Азербайджаном і Вірменією не заспокоюється навіть уночі. У ніч проти 15 жовтня тривали криваві бої в менш як 30 кілометрах від Степанакерта – центру Нагірного Карабаху. Вірменія заявляє про обстріл госпіталю, а Азербайджан похвалився знищенням понад десятка одиниць ворожої техніки.

Позиція Азербайджану

Вірменія здійснила спробу нічного наступу, заявили в Міністерстві оборони Азербайджану. Бої розпочалися ввечері 14 жовтня й тривали протягом ночі на 15 жовтня.

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Там зазначають, що бої точилися в напрямку Агдаму, що на півночі Нагірного Карабаху в 25 кілометрах від Степанакерту, а також у напрямку Фізулі – на півдні.

Крім того, Азербайджан заявив про знищення вородої техніки:

2 танки Т-72,

зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2КМ",

4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) БМ-21 "Град",

гармату-гаубицю Д-20,

гаубицю Д-30,

2 гармати-гаубиці Д-1,

декілька безпілотних літальних апаратів,

декілька військових автомобілів.

Що на це кажуть у Вірменії

У Вірменії натомість звинуватили в агресивних провокаціях саме Азербайджан. У невизнаному Нагірному Карабаху заявили, що війська Азербайджана обстріляли госпіталь, передає "Кавказский узел".

У ньому буцімто перебували і військові, і цивільні. Про втрати чи постраждалих інформації немає, але в Карабаху заявили, що це військовий злочин противника.