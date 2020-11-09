Обстріл консульства Азербайджану у Харкові: СБУ припускає втручання "третіх" країн
До обстрілу консульства Азербайджану у Харкові можуть бути причетні "треті" країни. Крім цього, це навіть може бути елементом гібридної війни.
Таку версію розглядають в Службі безпеки України. Про це заявив начальник управління СБ у Харківській області Роман Дудін, повідомляють у пресслужбі установи.
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Які версії розглядають в СБУ
- У СБУ не виключають втручання "третіх" сил. Зокрема, це може бути елементом гібридної війни та приводом для розгойдування ситуації на Харківщині та в Україні загалом.
- Також розглядають версію про створення комфортних умов для дипломатів "третіх" країн в діяльності, пов'язаною із конфліктом у Нагірному Карабасі.
Раніше в МЗС звинувачували в обстрілі вірмен. Однак в СБУ наголосили, що представники вірменської і азербайджанської діаспори, що проживають на Харківщині, не зацікавлені в створенні конфлікт. Щоправда, в країнах, де компактно проживають вихідці з Вірменії та Азербайджану, такі випадки відбуваються. Крім цього, в установі додали, що саме медіаресурси "третіх" країн розповсюджують зазначену інформацію.
Окремі політичні сили регіону, які наближені до "третіх" країн, в результаті дзвінкого програшу на місцевих виборах, чи можливо за вказівкою емісарів "третіх" країн, намагаються зробити "хайп" та розпалити вогонь національної ворожнечі в регіоні,
– наголосили в СБУ.
Обстріл консульства Азербайджану у Харкові: що відомо
- Будівлю почесного консульства Азербайджану у Харкові обстріляли вночі 7 листопада.
- Обстріл здійснили 2 людей. Також вони розбили вікно та вхідні двері.
- На щастя, ніхто не постраждав.
Дивіться відео обстрілу консульства Азербайджану у Харкові:
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