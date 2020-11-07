Поліція почала розслідувати обставини обстрілу почесного консульства Азербайджану в Харкові. Глава Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що всі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії візьмуть під охорону.

Відомості за фактом обстрілу консульства внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство Кримінального кодексу. Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Санкція за цією статтею передбачає ув’язнення терміном від 3 до 7 років. Наразі правоохоронці шукають людей, причетних до скоєння злочину.

Відповідно до розпорядження керівництва ГУНП в Харківській області, будівлі почесного консульства Азербайджану та почесного консульства Вірменії в Харкові взяли під цілодобову охорону.

Поліція зробить все для того, аби затримати причетних до цього зухвалого злочину, та спрямовує свої зусилля, щоб не допустити міжетнічних конфліктів на території нашої держави,

– заявив глава Нацполіції Клименко.

Він додав, що незабаром усі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії візьмуть під охорону поліції.

Обстріл посольства Азербайджану у Харкові: що відомо

У ніч на 7 листопада невідомі обстріляли будівлю консульства Азербайджанської Республіки у Харкові.

Загалом вони здійснили 6 пострілів і розбили вікно та вхідні двері.

Інцидент зафіксували камери відеоспостереження.

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