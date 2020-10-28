Азербайджан заявив про обстріл Барди: багато загиблих, тіла лежать на вулиці – фото 18+
Азербайджан заявив, що Вірменія здійснила ракетний обстріл міста Барда. Внаслідок цього загинули щонайменше 20 людей, а понад 60 – отримали поранення. Усі звинувачення Вірменія відкидає.
Про обстріл міста Барда у середу, 28 жовтня, повідомив помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв, пише Интерфакс.
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Він запросив представників міжнародних правозахисних організацій Human Right Watch та Amnesty International приїхати у місто та засвідчити руйнування.
Це були ні в чому не винні мирні люди. Вірменія використовувала касетні ракети "Смерч". Ми запрошуємо подивитися на місце злочину,
– підкреслив Гаджієв.
За даними генпрокуратури Азербайджану, удар був нанесений по місцю щільного скупчення людей, де розташовані великі торгові об'єкти.
Обстріл міста Барда в Азербайджані / Фото Trend News Agency (Обережно, кадри 18+!)
Вірменія відкидає звинувачення
Водночас Міноборони Вірменії не підтвердило заяву офіційного Баку про обстріл азербайджанського міста. Прессекретарка відомства назвала цю інформацію брехнею.
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