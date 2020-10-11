24 канал зібрав актуальну інформацію про війну у Нагірному Карабасі.

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Що відбувалось раніше

Актуально Майже половина населення Нагірного Карабаху покинула домівки, – омбудсмен

Від початку загострення конфлікту обидві сторони втратили сотні військових. Варто зауважити, що Азербайджан та Вірменія регулярно спростовують точні дані щодо загиблих.

Втрати серед мирного населення

Вірменія повідомила про загибель 19 мирних жителів і 30 поранених.

Генпрокуратура Азербайджану повідомляє про загибель щонайменше 27 осіб, поранено десятки людей.

Війна у Нагірному Карабасі, дивіться відео:

Реакція союзників сторін конфлікту

У тривалому конфлікті Вірменія заручилася підтримкою Росії, зокрема військовою, а ось Азербайджан опирається на свого ключового союзника – Туреччину.

Туреччина – про конфлікт між Єреваном та Баку

Президент Туреччини Реджеп Ердоган недвозначно звинуватив у черговому загостренні Вірменію.

Терпінню Азербайджану прийшов кінець і Баку своїми силами ставить крапку у вірменської окупації,

– сказав Ердоган.

Пізніше Туреччина заявила про готовність підтримати Азейбарджан як за столом дипломатичних переговорів, так і на полі бою. Анкара закликала Вірменію забиратися геть з Карабаху.

Важливо! Вірменія повідомляє, що Туреччина нібито перекинула у зону бойових дій у Нагірному Карабасі 4 тисячі своїх військових. Однак Азербайджан спростовує цю інформацію. У пресслужбі міноборони заявили, що саме серед вірменських військових нібито є найманці з Сирії та країн Близького Сходу.

Що кажуть у Москві

Раніше з'явилася інформація, що Вірменія зверталася до Росії по допомогу, але та вирішила утриматися від участі в конфлікті. Проте згодом у Єревані цю інформацію спростували. У Вірменії кажуть, що не бачать потреби залучати треті сторони до протистояння.

Події у Нагірному Карабасі прокоментував прессекретар президента Путіна Дмитро Пєсков.

День був затьмарений надзвичайним загостренням ситуації на лінії зіткнення в зоні Нагірного Карабаху. Це, звичайно ж, є причиною серйозного занепокоєння,

– заявив Пєсков.

Тим часом у Держдумі Росії запропонували, щоб майданчиком для проведення переговорів між вірменською й азербайджанською стороною став окупований Крим. Таку заяву оприлюднив депутат Руслан Бальбек.

Заява мінської групи ОБСЄ

Співголови мінської групи ОБСЄ президенти Франції, Росії та США Еммануель Макрон, Володимир Путін та Дональд Трамп закликали сторони припинити конфлікт, не висуваючи попередніх умов. Згодом заяву групи підтримала канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Заява ЄС

У Євросоюзі закликали сторони конфлікту до припинення бойових дій.

Позиція України щодо конфлікту