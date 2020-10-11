Війна у Нагірному Карабасі: що відбувається зараз
Бойові дії між Азербайджаном і Вірменією тривають вже 14-й день поспіль. Спробу перемир'я 10 жовтня зірвали вже через декілька годин. Азербайджан заявив про обстріл міста Гянджа, близького до Нагірного Карабаху. Натомість Вірменія про центру Карабаху – міста Степанакерт.
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24 канал зібрав актуальну інформацію про війну у Нагірному Карабасі.
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- Азербайджан заявив про обстріл міста Гянджа, що неподалік від лінії фронту в Нагірному Карабаху. Згідно з повідомленням, загинули 7 людей, ще 33 постраждали.
- Згодом Баку повідомило й про ліквідацію техніки суперника. Зокрема знищили 13 танків, 6 самохідних гаубиць і ще 11 одиниць різної техніки.
- Очільник невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки" Араік Арутюнян заявив, що готовий оголосили війну Азербайджану. Втім він визнав, що народ Карабаху хоче миру.
- Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Вірменія має змиритися з наслідками війни. Мовляв, ті території, які Баку відвоювало за 2 тижні, Єреван більше не побачить.
- Тим часом Вірменія опублікувала імена ще 25 загиблих військових. Тож всього за два тижні офіційно повідомили про загибель 429 вірменських воїнів. Азербайджан свої дані планує опублікувати лише після війни.
Степанакерт після обстрілів 10 жовтня / Фото AvinyanTigran
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Що відбувалось раніше
- 27 вересня на території Нагірного Карабаху почалося загострення давнього військового конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.
- Бойові дії тривають на кількох різних напрямках.
- Обидві держави ввели режим воєнного стану.
- У Баку наголосили, що хочуть миру. Однак ситуацію у Нагірному Карабасі вже назвали початком Великої вітчизняної війни.
- Тим часом у Єревані готуються до затяжної війни через Карабах.
- Через загострення конфлікту вже загинули десятки військових і цивільних людей, сотні – отримали поранення.
- Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян закликає світову спільноту визнати незалежність Нагірного Карабаху. За його словами, тільки це зупинить бойові дії між Вірменією та Азербайджаном.
- Європейський Союз у відповідь вимагає від країн-суперників негайно припинити бойові дії.
- 9 жовтня у Москві відбулися переговори про перемир'я.
- Участь у них взяли міністри закордонних справ Росії, Азербайджану та Вірменії – Сергій Лавров, Джейхун Байрамов та Зограб Мнацаканян.
- 10 жовтня у Нагірному Карабасі ще тривали бої. Тож перемир'я, яке мало початися о 12 годині 10 жовтня, але розпочалося на кілька годин пізніше. Втім майже одразу ж було зірване.
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Що відомо про втрати сторін
Від початку загострення конфлікту обидві сторони втратили сотні військових. Варто зауважити, що Азербайджан та Вірменія регулярно спростовують точні дані щодо загиблих.
Втрати серед мирного населення
- Вірменія повідомила про загибель 19 мирних жителів і 30 поранених.
- Генпрокуратура Азербайджану повідомляє про загибель щонайменше 27 осіб, поранено десятки людей.
Війна у Нагірному Карабасі, дивіться відео:
Реакція союзників сторін конфлікту
У тривалому конфлікті Вірменія заручилася підтримкою Росії, зокрема військовою, а ось Азербайджан опирається на свого ключового союзника – Туреччину.
Туреччина – про конфлікт між Єреваном та Баку
Президент Туреччини Реджеп Ердоган недвозначно звинуватив у черговому загостренні Вірменію.
Терпінню Азербайджану прийшов кінець і Баку своїми силами ставить крапку у вірменської окупації,
– сказав Ердоган.
Пізніше Туреччина заявила про готовність підтримати Азейбарджан як за столом дипломатичних переговорів, так і на полі бою. Анкара закликала Вірменію забиратися геть з Карабаху.
Що кажуть у Москві
Раніше з'явилася інформація, що Вірменія зверталася до Росії по допомогу, але та вирішила утриматися від участі в конфлікті. Проте згодом у Єревані цю інформацію спростували. У Вірменії кажуть, що не бачать потреби залучати треті сторони до протистояння.
Події у Нагірному Карабасі прокоментував прессекретар президента Путіна Дмитро Пєсков.
День був затьмарений надзвичайним загостренням ситуації на лінії зіткнення в зоні Нагірного Карабаху. Це, звичайно ж, є причиною серйозного занепокоєння,
– заявив Пєсков.
Тим часом у Держдумі Росії запропонували, щоб майданчиком для проведення переговорів між вірменською й азербайджанською стороною став окупований Крим. Таку заяву оприлюднив депутат Руслан Бальбек.
Заява мінської групи ОБСЄ
Співголови мінської групи ОБСЄ президенти Франції, Росії та США Еммануель Макрон, Володимир Путін та Дональд Трамп закликали сторони припинити конфлікт, не висуваючи попередніх умов. Згодом заяву групи підтримала канцлерка Німеччини Ангела Меркель.
Заява ЄС
У Євросоюзі закликали сторони конфлікту до припинення бойових дій.
Позиція України щодо конфлікту
Україна стурбована подіями у Нагірному Карабасі. Азербайджан та Вірменія повинні сісти за стіл переговорів, щоб зупинити військовий конфлікт та уникнути нових жертв.
Основне про конфлікт у Нагірному Карабасі
- Азербайджан на початку 1990-х років втратив контроль над територією Нагірного Карабаху та семи районів в результаті конфлікту з вірменським населенням регіону та Вірменією.
- Режим припинення вогню між Вірменією та самопроголошеною Нагірно-Карабаською республікою з одного боку й Азербайджаном з іншого боку було встановлено в травні 1994 року.
- Наразі переговорний процес йде за посередництва мінської групи ОБСЄ, створеної в 1992 році. У неї входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія та Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція та США.
- Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабахську Республіку стороною конфлікту та відмовляється вести з нею перемовини.
Де розміщується Нагірний Карабах: карта