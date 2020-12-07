У свіжому випуску "Ти дивись!" за 7 грудня – у Харкові невідомі обстріляли трамвай. Людей у транспорті на той момент перебувало небагато, на щастя, ніхто з них не постраждав. У Києві затримали п'яну жінку-водія. Вона їхала по вулиці Хрещатик і весь час "підрізала" машину поруч.

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У Чернівецькій області чоловік помер у приймальному відділенні. Пацієнт 40 хвилин чекав на допомогу, а коли його стан різко погіршився, медики не надали відповідної допомоги. Поліція порушила кримінальне провадження.

Чиновники Міністерства охорони здоров'я запевняють, що все під контролем і медична система справляється зі збільшенням кількості випадків хворих на коронавірус. Тоді як київська влада просить додаткові ресурси. Крім цього, місць в опорних лікарнях, які раніше виділяли, вже немає.

У Маріуполі компанія малолітніх хлопців влаштувала бійку в салоні тролейбуса. Приводом для гніву стало зауваження кондуктора про відсутність у них медичних масок. Відомо, що підлітки були п'яними, але потім вибачились.

Через карантин в Україні у маршрутках обмежена кількість місць. Але перевізники Івано-Франківська розв'язали цю проблему незвично й досить просто – доставили стільці у вільний простір в транспорті.

Повний випуск програми "Ти дивись!" за 7 грудня 2020: відео