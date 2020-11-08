У ніч проти 7 листопада двоє невідомих обстріляли будівлю консульства Азербайджану у Харкові. Причиною інциденту міг стати банер з фотографіями дітей, які загинули внаслідок обстрілу міста Гянджі. Плакат дипломати вивісили за два тижні до стрілянини.

Кілька куль влучили у вікно поруч з банером. Саме тому консул Азербайджану Афган Салманов припускає, що стрілянина могла стати реакцією на плакат, повідомляє "Суспільне".

До теми У Харкові обстріляли консульство Азербайджану: МЗС звинуватило вірмен

Коли ви заходите в Почесне консульство, там висить стенд. Він присвячений мирним мешканцям, які загинули у азербайджанському місті Гянджі. Це з боку Вірменії було обстріляне це місто,

– сказав Салманов.

На думку посла, обстріли могли здійснити сили, які незадоволені тим, що Азербайджан успішно звільняє свої території.

Реакція Вірменського посольства

Водночас посол Вірменії в Україні Тигран Сейранян вважає, що його земляки не причетні до злочину.

"Я впевнений що, вірменські громадські організації до цього ніякого стосунку не мають, і взагалі звідки така впевненість що це обов’язково Вірменія? Почесні консули, як правило, займаються якоюсь комерційною, економічною діяльністю", – наголосив Сейранян.

Відео обстрілу посольства Азербайджану в Харкові:



Банер із загиблими дітьми у Гянджі біля посольства Азербайджану / Фото "Суспільне Харків"

Обстріл посольства Азербайджану: що відомо

У ніч проти 7 листопада двох невідомих здійснили 6 пострілів у будівлю консульства Азербайджанської Республіки у Харкові.

Крім того, вони розбили вікно та вхідні двері.

В офісі людей не було, тому ніхто не постраждав.

МЗС Азербайджану у скоєному звинуватило вірмен.

Національна поліція взяла під охорону всі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії в Україні.

Зверніть увагу! Вірменія та Азербайджан ворогують вже 30 років. Конфлікт між державами загострився 27 вересня у Нагірному Карабасі. Зараз там тривають інтенсивні бойові дії. Детальніше про ситуацію в регіоні – читайте тут.