Обстріли азербайджанського консульства у Харкові: дипломати опублікували відео
У ніч проти 7 листопада двоє невідомих обстріляли будівлю консульства Азербайджану у Харкові. Причиною інциденту міг стати банер з фотографіями дітей, які загинули внаслідок обстрілу міста Гянджі. Плакат дипломати вивісили за два тижні до стрілянини.
Кілька куль влучили у вікно поруч з банером. Саме тому консул Азербайджану Афган Салманов припускає, що стрілянина могла стати реакцією на плакат, повідомляє "Суспільне".
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На думку посла, обстріли могли здійснити сили, які незадоволені тим, що Азербайджан успішно звільняє свої території.
Реакція Вірменського посольства
Водночас посол Вірменії в Україні Тигран Сейранян вважає, що його земляки не причетні до злочину.
"Я впевнений що, вірменські громадські організації до цього ніякого стосунку не мають, і взагалі звідки така впевненість що це обов’язково Вірменія? Почесні консули, як правило, займаються якоюсь комерційною, економічною діяльністю", – наголосив Сейранян.
Відео обстрілу посольства Азербайджану в Харкові:
Банер із загиблими дітьми у Гянджі біля посольства Азербайджану / Фото "Суспільне Харків"
Обстріл посольства Азербайджану: що відомо
- У ніч проти 7 листопада двох невідомих здійснили 6 пострілів у будівлю консульства Азербайджанської Республіки у Харкові.
- Крім того, вони розбили вікно та вхідні двері.
- В офісі людей не було, тому ніхто не постраждав.
- МЗС Азербайджану у скоєному звинуватило вірмен.
- Національна поліція взяла під охорону всі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії в Україні.
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