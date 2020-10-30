Українській стороні вдалося припинити обстріли бойовиків поблизу Водяного. У Тристоронній контактній групі залучили координаційні механізми, щоб відреагувати на загострення на тимчасово окупованому Донбасі.

Про це заявив радник з питань інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович, повідомили на сайті Офісу Президента. Тепер ініціюють екстрене засідання робочої групи з питань безпеки.

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За словами радника, 29 жовтня бойовики відкрили прицільний вогонь по позиціях українських військ в районі Водяного. Через це постраждали військові. На ранок 30 жовтня, обстріли продовжувалися.

Представники української делегації у робочій групі з питань безпеки ТКГ кваліфікують це як інцидент. Який, зокрема характеризують, такий, що:

має ознаки свідомої ескалації конфлікту;

скерований на цілеспрямований зрив домовленостей про припинення вогню.

Арестович підкреслив, що у зв'язку з цим українська сторона залучила координаційні механізми в рамках Тристоронньої контактної групи з ОБСЄ і російською стороною та з їхньою допомогою припинила обстріли.

Що відбувалось на Донбасі 29 – 30 жовтня:

29 жовтня окупанти 5 разів порушували режим "тиші", прицільно обстрілювали позиції ЗСУ. Двох українських військових поранили.

Крім того, бойовики запускали безпілотники в районі Золотого.

Проте вночі 30 жовтня бойовики з гранатометів обстріляли українських захисників. На жаль, двоє військових ЗСУ загинули.

Про те, що зараз відбувається на Сході України – читайте за посиланням.

Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу