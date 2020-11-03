Упродовж минулої доби 2 листопада проросійські бойовики на Донбасі двічі порушували режим припинення вогню. На щастя, бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було.

Про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 3 листопада повідомив пресцентр Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.

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Де та з чого били окупанти 2 листопада

У районі Шумів проросійські найманці застосували підствольний гранатомет і стрілецьку зброю.

Неподалік Старогнатівки бойовики обстріляли українські позиції з підствольного гранатомету.

Від початку 3 листопада на усіх ділянках лінії розмежування спостерігалася тиша – вогневих провокацій із боку бойовиків не було.

Ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил контролюють українські захисники. Залучені підрозділи продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю,

– наголосили в штабі.

Що відбувається на Донбасі станом на 7:00 3 листопада: зведення пресцентру ОС – відео

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Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу