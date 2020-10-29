На щотижневому засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 30 жовтня обговорять порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню на Донбасі. Приводом для цього стало поранення українського військового.

Внаслідок обстрілів 28 жовтня постраждав український військовий. Про інцидент вже повідомили представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це на сторінці у фейсбуці написав речник української делегації в ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович.

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Як поранили військового

Український захисник отримав кульове наскрізне поранення у руку. Наразі він перебуває у військово-медичному закладі. Стан військового задовільний.

ЗСУ вогонь у відповідь на провокації бойовиків не відкривали. Вони залучили механізм СЦКК і змусили противника припинити вогонь.

Що сказав Арестович

Наша армія – військо держави, яке має достатньо волі та мужності, щоб дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов’язань. Механізми міжнародного контролю дають достатньо можливостей, щоб контролювати ситуацію та припиняти окремі провокації,

– підкреслив Арестович.

Він також зауважив, що українські військові вміють контролювати ситуацію на відміну від "представників незаконних збройних формувань, що вийшли з-під контролю своїх кураторів з Російської Федерації".

Зауважимо, 28 жовтня на засіданні ТКГ призначили радника української делегації у з інформаційної політики. Ним став військовий експерт Арестович. Він матиме повноваження "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ та міжнародних партнерів про події на Донбасі.

Головне з засідання ТКГ

З 10 жовтня запрацюють нові пункти в'їзду/виїзду "Золоте" та "Щастя".

На засіданні обговорили розмінування нових ділянок та розведення сил.

Українська делегація наголосила на обміні полоненими.

ТКГ доручила створити план , щоб завершити війну на Донбасі.

Зверніть увагу! На Донбасі з 27 липня діє режим припинення вогню. Однак проросійські бойовики систематично його порушують. За добу 28 жовтня окупанти 4 рази порушили тишу. Детальніше про ситуацію на Донбасі – читайте тут.



Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу