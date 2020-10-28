Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала, що проросійські бойовики розмістили одразу 193 одиниці озброєння за межами виділених місць зберігання. Крім того, 9 одиниць техніки зафіксували в зоні безпеки, зокрема й у населених пунктах.

Ще 66 одиниць техніки розмістили з порушенням лінії відведення. Аналогічні порушення є і в українських воїнів, але лише 3. Про це мовиться у звіті ОБСЄ за 27 жовтня.

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Яку техніку бойовики розмістили з порушеннями:

танки Т-64,

танки Т-72,

ЗРК 9К35 "Стріла-10",

самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика",

ЗРК 9К33 "Оса",

буксирувана протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра",

буксировані гаубиці різних типів.

Слід зазначити, що з порушенням місць зберігання бойовики розмістили техніку переважно в окупованій частині Луганської області, на Донеччині таких випадків лише 15 зі 193.

Така ж ситуація і з озброєнням, яке розмістили з порушенням лінії відведення. Це передовсім гаубиці, а є і 22 системи залпового вогню "Град".