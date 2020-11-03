Обвинувачений у справі МН17 вперше сам свідчив у суді: деталі
У Гаазі поновили судові слухання у справі про авіакатастрофу рейсу МН17 на Донбасі у 2014 році. Обвинувачений Олег Пулатов вперше особисто відповідав на запитання суддів.
Раніше його позицію представляли нідерландські адвокати. Про це повідомляють журналісти "Ґрати".
Важливо "Відповідальність неминуча": у Нідерландах поновилися слухання у справі МН17
Про що говорив Пулатов
На відеозаписі засідання помітно, що Пулатов сам відповідав на питання. Це єдиний з чотирьох обвинувачених, який вирішив самостійно себе захищати.
Він вкотре відмовився визнавати себе винним. А також заявив, що:
- нічого не знав про установку БУК в "ополчення так званого "ДНР"";
- 16 та 17 липня 2014 року перебував в районі катастрофи літака, бо "розв'язувати господарські питання".
Також він розповів про телефонні розмови з представниками так званих самопроголошених республік Луганської та Донецької областей. Він, начебто для дезінформації, використовував 8 телефонних номерів. Все робилось, щоб вводити в оману СБУ, яка прослуховувала лінії бойовиків.
Підозрюваний прокоментував перехоплені телефонні розмови. За його повідомленням, нібито 80% змісту розмови – явна дезінформація, яку підготували спеціально для української армії.
Всі важливі розмови ми могли вести тільки віч-на-віч або за допомогою закритого зв'язку,
– сказав він.
До того ж на прохання адвокатів, Пулатов також розшифрував частину армійського сленгу на записах.
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