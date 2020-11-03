У Гаазі поновили судові слухання у справі про авіакатастрофу рейсу МН17 на Донбасі у 2014 році. Обвинувачений Олег Пулатов вперше особисто відповідав на запитання суддів.

Раніше його позицію представляли нідерландські адвокати. Про це повідомляють журналісти "Ґрати".

Важливо "Відповідальність неминуча": у Нідерландах поновилися слухання у справі МН17

Про що говорив Пулатов

На відеозаписі засідання помітно, що Пулатов сам відповідав на питання. Це єдиний з чотирьох обвинувачених, який вирішив самостійно себе захищати.

Він вкотре відмовився визнавати себе винним. А також заявив, що:

нічого не знав про установку БУК в "ополчення так званого "ДНР"";

16 та 17 липня 2014 року перебував в районі катастрофи літака, бо "розв'язувати господарські питання".

Також він розповів про телефонні розмови з представниками так званих самопроголошених республік Луганської та Донецької областей. Він, начебто для дезінформації, використовував 8 телефонних номерів. Все робилось, щоб вводити в оману СБУ, яка прослуховувала лінії бойовиків.

Підозрюваний прокоментував перехоплені телефонні розмови. За його повідомленням, нібито 80% змісту розмови – явна дезінформація, яку підготували спеціально для української армії.

Всі важливі розмови ми могли вести тільки віч-на-віч або за допомогою закритого зв'язку,

– сказав він.

До того ж на прохання адвокатів, Пулатов також розшифрував частину армійського сленгу на записах.

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Авіакатастрофа MH17 в цифрах / Інфографіка 24 каналу