Колишній поліцейський Міннеаполіса Дерек Шовен, якого звинувачують у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда, вийшов на волю. Він вніс необхідну заставу в розмірі 1 мільйона доларів.

Дерек Шовен – підозрюваний у вбивстві у травні 2020 року афроамериканця Джорджа Флойда у Міннесоті – вийшов з в'язниці Оук-Парк-Гайтс. Про це повідомляє Fox News.

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Під вартою колишній коп був з 31 травня. Однак 7 жовтня стало відомо, що він вже на волі. Сталося це після внесення необхідної суми застави – 1 мільйона доларів.

Інші троє поліцейських, які були разом з Шовеном при затриманні Флойда, раніше внесли заставу у 750 тисяч доларів. Наразі всіх чотирьох експравоохоронців планують судити разом у березні 2021 року.

Зверніть увагу! На відео з місця трагічного інциденту помітно, як Шовен притиснув Флойда до асфальту, надавивши коліном на горло. Флойд заявляв, що не може дихати, після чого йому викликали швидку допомогу. На жаль, чоловік помер. А країну охопили масові протести. Детальніше про загибель Флойда читайте за посиланням.

Дивіться відео затримання Джорджа Флойда